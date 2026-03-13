Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu sokak sanatçısı Ozan Kıran, başkentte kırık ve hasarlı kaldırım taşlarını onarıp, renklendiriyor. Kıran, kentin farklı noktalarından aldığı hasarlı taşları atölyesine götürerek, önce yüzeylerini boyuyor ardından hazırladığı farklı emojiler, geleneksel halı desenleri, oyun karakteri figürlerini taşların üzerine yerleştirip, epoksi ile kaplıyor. Kıran, kuruduktan sonra taşları yeniden kaldırıma yerleştiriyor. Kıran, şimdiye kadar Ankara'nın en gözde semtlerinden Bahçelievler'de birçok caddede kırık kaldırım taşlarını sanatıyla renklendirdi. Kıran, belediyelerle iş birliği yaparak 'gri şehir' olarak bilinen Ankara'da daha fazla caddeye ulaşıp, sanatını yaygınlaştırmak istiyor.

'GRİ ŞEHİR OLAYINI DEĞİŞTİRİP, RENKLER KATIYORUM'

Kıran, ilk başta kaldırımlardaki boşluğu doldurmak istediğini söyleyerek, "Bunu da heykel mezunu olarak ancak sanatla yapabileceğimi düşündüm ve böyle değerlendirdim. Kaldırım taşları araçların çıkması sebebiyle kırılıyor muhtemelen, bazıları da eksiliyor. Hatta bazı taşlar da yerine koymadan diğerleri de kırılıyor ve yerleri değişiyor. Onları kendimce bir onarma ve düzeltme işine girdim. Toplumsal bir fayda sağladığımı düşünerek yaptım tabii. Protest bir mesaj değil ama zaten her eserin kendi içinde farklı mesajları oluyor. Örneğin yaptığım son eserde smile (gülücük) desenli bir iş vardı. Genelde yürürken kafası yere eğik bir insanı düşünerek yapıyorum çalışmalarımı. ‘İnsanlar yaptığım eserle göz göze gelerek, kendilerini hoş hissedebilir’ düşüncesiyle de yapıyorum. Bu gri şehir olayını biraz değiştirip, ufak renkler katıyorum çevreye" diye konuştu.

'GÜZEL ŞEYLER ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUM'

Kırık kaldırım taşlarını tespit ederek işe başladığını söyleyen Kıran, "Kırık parçayı alıp atölyeme getiriyorum. Atölyede ortalama 3-4 günlük bir süreç içerisinde gereken işlemleri yapıp hazırlıyorum. İçine koyacağım malzemenin sanatsal bir altyapısını tasarlıyorum önce. Sonra bazen elle bazen de bilgisayarla yaptığım çizimler üzerinden malzemeleri değerlendiriyorum, taşla birlikte kalıplara yerleştiriyorum ve hazırlıyorum. Kat kat epoksi döküyorum. Bu epoksi malzemenin de kuruması biraz zaman aldığı için ortalama 3-4 gün sürüyor. Gerektiği zaman 3D yazıcı ve CNC makinesi kullanıyorum. Sprey boya da kullandığım oluyor. Birçok şeye hakim olmaya çalışıyorum malzemeye, tekniğe. Aslında hiçbiri tam profesyonel olduğum alanlar değil ama kendim araştırarak ve öğrenerek güzel şeyler üretmeye çalışıyorum" dedi.

‘GRİYİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ’

Yaptığı çalışmalarla ilgili çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirten Kıran, "Bazen linçleyenler de oluyor ama genel duruma baktığımda olumlu tepkiler oldu çevremden. Kamusal bir hizmet gibi anlaşıldığı için aslında insanların hoşuna giden nokta bu oluyor. Eski halinden daha iyi olduğunu savunanlar oluyor; fakat kötü olduğunu savunanlar da oluyor. Kaldırım taşlarını yerleştirirken orada da güzel tepkiler oluyor. Hatta gelip tanışmak isteyenler oluyor. Bu da bir heykel aslında. Yere koyduğumuz zaman 2 boyuta dönüyor. Ama yine içinde de 3 boyutlu heykelcikler var. İlerisi için kamusal hizmetler için birkaç fikrim ve projem var. Geliştirme aşamasındayım birçoğunu. Avrupa'da bu tarz sokak sanatları yaygın. Belediyelerle iş birliği içinde çevreyi güzelleştirebiliriz. Griyi değiştirebiliriz ya da birlikte yeni eserler üretebiliriz. Çalışmalarımı sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada yapmak istiyorum. Zarar görmüş her şeyi onarma felsefesi zaten aslında yaptıklarım" dedi.