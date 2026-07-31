Düşük bütçeli hava yolu şirketi Ryanair, havalimanlarındaki bagaj bantlarında yaşanan karışıklıkların önüne geçmek amacıyla yolcularına yönelik bir tavsiye uyarısı yayımladı. Şirket, özellikle siyah, gri ve lacivert renkteki valizlerin sıklıkla birbiriyle karıştığını belirterek yolculardan bagajlarını kişiselleştirmelerini istedi.

KARIŞIKLIKLARIN SEBEBİ 'BENZER MODELLER'

Hava yolu firmasından yapılan açıklamada, yolcuların büyük çoğunluğunun koyu renkli ve standart modelleri tercih etmesi nedeniyle bagaj alım alanlarında istem dışı değişimlerin yaşandığı ifade edildi. Ryanair, yolcuların nüfusun büyük bölümüyle aynı renkteki valizleri tercih ettiğini vurgulayarak, bu durumun havalimanı sonrasında yolcular arasında telefon trafiğine ve mağduriyetlere yol açtığını bildirdi.

Şirket; yolculara dikkat çekici renkte valiz kullanımının yanı sıra, mevcut valizlerin sapına renkli bir etiket, kurdele, bagaj kayışı veya kılıf gibi ayırt edici işaretler eklenmesi tavsiyesinde bulundu.

HAVACILIK SEKTÖRÜNE YILLIK MALİYETİ 5,5 MİLYAR EURO

Hava taşımacılığı teknolojileri şirketi SITA tarafından paylaşılan verilere göre, yanlış yönlendirilen ve karışan bagajların havacılık sektörüne yıllık maliyeti yaklaşık 5,5 milyar euro seviyesinde bulunuyor.

Kayıp bagajların aranması, doğrulanması, teslimat organizasyonu ve ödenen tazminatlar hesaba katıldığında, yaşanan her bir bagaj olayının hava yolu şirketlerine ortalama maliyetinin 225 avro civarında olduğu kaydedildi.