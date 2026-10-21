İngiltere'de yaşayan Lauren Hopper'ın kızı Ruby, suçiçeğinin ardından yürüyemez ve konuşamaz hale geldi. Hastanede ailesine grip olduğu söylenen küçük kıza, haftalar sonra beyni ve omuriliği etkileyen akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) teşhisi konuldu.

GZT'nin aktardığına göre süreç, 2022 yılında Ruby ile o sırada 3 yaşında olan kardeşi Archie'nin suçiçeğine yakalanmasıyla başladı. Ruby'nin cildindeki kabarcıklar kabuk bağlamaya başladığında durumu aniden ağırlaştı. Ateşi 40 dereceye yükselen çocuk çevresine tepki vermemeye başladı; konuşmuyor, gözlerini açmıyor ve vücudunu hareket ettiremiyordu.

ANNESİ GRİP TEŞHİSİNE İTİRAZ ETTİ

Leeds General Infirmary Hastanesi'ne kaldırılan Ruby'nin ailesine, kızlarının grip olduğu söylendi. Ancak taburcu edilmesinden iki gün sonra da yürüyemeyen ve konuşamayan Ruby, altını ıslatmaya da başladı.

Kızını yeniden hastaneye götüren Lauren Hopper, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Bunun grip olduğunu düşünmüyordum. Doktorlara itiraz ettim ama bana grip mevsiminde olduğumuz ve Ruby’nin bağışıklık sisteminin suçiçeği nedeniyle zayıfladığı söylendi.”

Haberde, hastane çalışanları ve aile hekimlerinin annenin endişelerini defalarca göz ardı ettiği, doğru teşhis konulduğunda tedavi için kritik zaman diliminin geçtiği aktarıldı.

GÖZÜNDEKİ KAYMA SONRASI TEŞHİS KONULDU

Haftalar sonra kızının sağ gözünün dışa doğru kaydığını fark eden Lauren, bir göz doktoruna başvurdu. Doktor, bunun olası bir beyin tümörünün belirtisi olabileceğini söyleyerek acilen hastaneye gitmelerini istedi.

St James's Hastanesi'nde yapılan incelemelerde Ruby'de beyin tümörü olmadığı anlaşıldı ve ADEM teşhisi konuldu. Kaynak haberin yayımlandığı dönemde 10 yaşında olduğu belirtilen Ruby'nin, kalıcı olduğu düşünülen sağlık sorunları yaşadığı aktarıldı. Hastalığın yol açtığı iltihaplanma, sağ gözündeki görme sinirine zarar vererek görme kaybına neden oldu. Hareket kabiliyetiyle ilgili sorunları da sürdü.

ADEM NEDİR?

Akut dissemine ensefalomiyelit, beyni ve omuriliği etkileyen nadir bir iltihabi hastalık. Genellikle bir enfeksiyonun ardından, bağışıklık sisteminin sinirleri koruyan miyelin tabakasına saldırmasıyla gelişiyor. Hastalık saatler veya günler içinde hızla ilerleyebiliyor.

Belirtileri arasında bulantı ve kusma, baş ağrısı, huzursuzluk, uyku hali, denge kaybı veya yürüyememe, görme sorunları, vücudun belirli bölgelerinde güçsüzlük ya da karıncalanma bulunuyor. Ağır vakalarda nöbetler görülebiliyor. Belirtilerin türü ve şiddeti, beyin veya omurilikte iltihaplanmanın oluştuğu bölgeye göre değişiyor.