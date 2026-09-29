Türkiye'de yaz sıcakları yerini sonbahar serinliğine bıraktı. Ülkenin çeşitli bölgesinde yaşanan soğuk havalar ve sağanak yağışlar vatandaşların hayatını olumsuz etkilerken hastalıklara da kapı açmaya başladı.

Grip vakaları artmaya başladı. Uzmanlar, özellikle kasım ve aralık aylarında grip vakalarının artacağını belirterek aşıya dikkat çekti.

Profesör Doktor Murat Şener, grip aşısının en etkili dönemini açıkladı. Şener, "Grip aşısı için en uygun zaman kasım ve aralık aylarıdır. Bu dönemde aşı yaptıranlar, grip sezonunun en yoğun olduğu döneme daha hazırlıklı girecek" dedi.

GRİP VAKALARI ARTACAK

Profesör Doktor Şener, özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı bulunan bireylerde grip vakalarının daha sık görüldüğünü belirtti. Bu nedenle risk grubundaki kişilerin aşı yaptırmasının önemine dikkat çekti.

AŞI KİMLERE YAPTIRILMALI?

Uzmanlara göre grip aşısı özellikle şu gruplara öneriliyor:

65 yaş ve üzeri bireyler

Kronik hastalığı olanlar

Hamile kadınlar

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar

Grip aşısı, grip vakalarının sayısını azaltmak ve hastalığın daha ağır seyredebildiği grupları korumak amacıyla öneriliyor.