Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Fırtına var. Tam üşütüp yatağa düşme havası. Boğazınız gıcıklandığında sıcak çaya sarılıp suya C vitamini atıyorsanız, bir dakika! Yıllardır doğru bildiğimiz birçok şey yanlış. Harvard, Mayo Clinic ve Cleveland Clinic gibi kuruluşların araştırmalarından derlediğim 15 şaşırtıcı bilgiye bakalım. İlk 72 saat çok önemli... Sabah kalktınız, hafif boğazınız yanıyor. “Bir şey olmaz” demeyin. Gribe karşı kullanılan antiviral ilaçlar ilk 48 saatte daha etkili. Elbette doktor önerisiyle. Bol uyku, sıvı ve yeşil ağırlıklı beslenme de önemli. Grip dördüncü, beşinci gün ağırlaşsa da “süründürmesin” istiyorsanız kırgınlık hissettiğiniz an tedbir alın. Sıcak grip mi, soğuk grip mi? Geleneksel Çin tıbbında iki ayrı hastalık karakteri var. Dil soluk ve beyaz tabakalıysa, titreme varsa soğuk tip. Zencefil, tarçın, sarımsak, pul biber iyi gelir. Dil kırmızı, üstü sarımsı, ateş ve boğaz yanması varsa sıcak grip tipisiniz. Nane, hanımeli çayı içmenizi tavsiye ederim. Boğaz ağrısına dondurma! Çocukluğumuzun korkulu rüyası dondurma, boğaz ağrısında dostumuz olabilir. Soğuk, iltihaplı dokuyu geçici olarak uyuşturup ağrıyı hafifletiyor. Kaynar çaya mecbur değilsiniz. Dondurma virüsü öldürmez ama yutkunmayı kolaylaştırır. C vitamini efsanesi! Hastalanınca avuç avuç C vitamini yutmanın mucizevi etkisi yok. Çünkü hastalık başlamış, iş işten geçmiş. Ama düzenli C vitamini kullanan biriyseniz soğuk algınlığına yakalanırsanız hastalığı atlatma süreniz yüzde 10 kısalıyor. Burun spreyinde tek delik yöntemi... Ksilometazolin içeren spreyler burnu hızla açıyor. Ancak 5 günden uzun kullanım ters etki gösteriyor ve burnu tamamen tıkıyor. Spreysiz nefes alamaz hale geliyorsunuz. Bu yüzden spreyi sadece tek bir burun deliğine sıkın ve açık olan taraftan nefes alırken, diğer deliğin doğal yolla kendi kendine iyileşmesini bekleyin. Islak saç hasta etmez Annelerimizin yıllardır söylediğinin aksine, ıslak saçla dışarı çıkmak tek başına grip yapmaz. Bunun için virüs gerekiyor. Soğuk hava vücudun savunmasını etkileyebilir ama hastalığın faili saç kurutma makinesinin yokluğu değil! İçki içmek iyi gelmez! Bir kadeh içkinin hastalığa iyi geldiği yanlış bir inanıştır. Alkol derideki damarları genişletiyor. Sıcaklık, yanma hissi yaratırken vücudun daha fazla ısı kaybetmesine yol açıyor. Kaloriferi açtığınızı sanırken aslında pencereyi açıyorsunuz. Şekerin dört saatlik etkisi Hastayken enerji versin diye tatlıya sarılıyorsanız, bir daha düşünün. California’da yapılan araştırmaya göre şeker, akyuvarların virüsleri yutma kapasitesini 4 saat boyunca yüzde 50 azaltıyor. Siz enerji topladığınızı sanırken bağışıklık sisteminizi 4 saat felç ediyorsunuz. Virüsle savaşırken düşmana ikmal yapmanın âlemi yok! Tavuk çorbasına kelle paça dokunuşu... Tavuk suyunu ‘mikropsavar’a dönüştürebilirsiniz. Ezilmiş sarımsak, doğal sirke, biraz kara turp, zencefil ve acı pul biber ekleyin. O keskin sülfür bileşikleri, mukusu parçalamada öksürük şurubundan çok daha hızlı bir fizyolojik etki gösterir. Süt ve balgam tuzağı! Hastayken süt, yoğurt ve peynir tüketimine dikkat edin! Mayo Clinic’e göre süt ürünleri yeni mukus üretmese de mevcut balgamın yoğunluğunu ve yapışkanlığını artırıyor. Solunum yollarının temizlenmesini zorlaştırabiliyor. Yoğurt bağırsak dostu olabilir ama gripte boğazın düşmanıdır. Tavsiyem, hastalığı atlatana kadar hayvansal süt ürünlerini azaltın. Yeşil balgam zafer bayrağı... Yeşil balgam kötüye gidiş değil, zafer işaretidir. Toplumdaki efsanelerden biri, sümük veya balgamın rengi sarı ya da yeşile döndüğünde hastalığın bakteriyele çevirdiği ve acilen antibiyotik gerektiği inancıdır. Harvard verileri bunun tam tersini kanıtlıyor! O yeşil renk, virüslerle göğüs göğse çarpışan ve bu uğurda ölen kahraman akyuvarlarınızın salgıladığı demir zengini bir enzimden gelir. Ateş düşmanımız değil! Termometre 37.5’u gösterince paniğe kapılıyoruz. Oysa ateş, bağışıklık sisteminin savunmalarından biri. Her hafif ateşi hemen düşürmek gerekmiyor. Hatta 38.9 dereceye kadarki ateşi ilk anlarda hemen baskılamak, vücudun kendi savunma mekanizmasını kapatıp virüslere “buyurun, rahatça çoğalın” demekten farksız. Tabii bebekler, kronik hastalar ve yaşlılar hariç... Terleyerek grip atılmaz! Kalın yorganların altında sırılsıklam terlemek virüsleri kovmuyor. Yalnızca su kaybettiriyor. Kendinizi saunaya çevirmek yerine dinlenin, sıvı alın. Mikropların ter kapısından topluca tahliye edildiği yok! Otuz saniye soğuk duş... Hollanda’da 3 bin 18 kişiyle yapılan araştırmada, duşun sonunda 30-90 saniye soğuk su kullananların hastalıktan işe gitmeme oranı yüzde 29 düştü. Ancak dikkat! Bu yöntem hastayken ateş düşürmek için uygulanmamalı. Tam tersine, yüksek ateşiniz varken buz gibi duşa girmek vücudunuzu titretir. Kaslarınız daha fazla ısı üretmeye başlar. Yani ateşi düşürmek isterken vücut ısınızı artırabilirsiniz. Ateş varsa ılık suya girin. Kalp hastaları içinse şok soğuk duş suyu son derece risklidir. Grip aşısı Alzheimer’la ilişkili! 2022’de 65 yaş üstü 1.8 milyon kişinin kayıtları incelendi. Grip aşısı olanlarda dört yıl içinde Alzheimer riski yüzde 40 daha düşüktü. 2025 araştırmasında bunama riski olan 9 milyon kişi incelendi. 2-3 doz grip aşısı olanlara demans riski yüzde 16 düşerken, 4 ve daha fazla doz aşı olanlarda riskte yüzde 57 düşüş gözlendi. Bu, büyük bir fark. Grip aşısı sadece ciğerlerinizi değil, anılarınızı da koruyor. Gördüğünüz gibi bazen en büyük yanlışlarımız, çocukluğumuzdan beri en büyük doğrularımız olarak önümüze konulanlar. Grip virüsü değişiyor. Tıp ilerliyor. Virüslerin değil, biraz da ezberlerimizin ateşini düşürme zamanı.