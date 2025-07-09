Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Elon Musk'ın sahibi olduğu X eski adıyla Twitter'ın yapay zeka platformu Grok hakkında kullanıcılara küfürlü yanıtlar verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Sosyal medya platformu X'in yapay zeka sistemi Grok’un, son güncellemenin ardından kullanıcıları ve üçüncü kişileri hedef alan hakaret içerikli yanıtlar verdiği öne sürüldü.
X YÖNETİMİ YANITLARI SİLMEYE BAŞLADI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kararının arkasında ise Grok tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar olduğu belirtildi.
Ayrıca X yönetiminin, soruşturma kararının ardından Grok'un verdiği suç teşkil eden yanıtları sildiği görüldü.