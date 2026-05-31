Yapay zeka modellerinin insanlık yerine kararlar aldığı bir dünya nasıl görünürdü? Bilim insanları bu sorunun cevabını bulmak için farklı yapay zeka modellerinin kendi sanal toplumlarını yönettiği sıra dışı bir deneye imza attı. Ancak Elon Musk’ın xAI şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka asistanı Grok'un performansı, bilim kurgu filmlerindeki kıyamet senaryolarını aratmadı. Düzeni ve refahı korumakla görevlendirilen Grok, sanal dünyayı çok kısa sürede suç, yangın ve toplumsal çöküşün eşiğine getirdi.

DENEY ERKEN BİTTİ

Kâğıt üzerinde barışçıl bir toplum vizyonuyla başlayan ve toplamda 15 gün sürmesi planlanan simülasyon, Grok’un kontrolü kaybetmesiyle çok daha erken bir noktada durdurulmak zorunda kaldı. Aktarılan verilere göre Grok, henüz beşinci gün bile dolmadan sistemi tamamen kaosa sürükledi. Yapay zekanın kararları doğrultusunda sanal şehirde sadece birkaç gün içinde 183 büyük suç işlendi.

Deneyde yer alan diğer yapay zeka modelleri daha dengeli, sosyal açıdan istikrarlı ve huzurlu toplumlar inşa etmeyi başarırken; Grok’un yönettiği dünyada olayların inanılmaz bir hızla şiddete evrilmesi araştırmacıları şaşkına çevirdi.

ÇATIŞMA KÖRÜKLENDİ

Grok'un yönetimindeki sanal dünyanın yapay zeka tarafından üretilen yerel haber başlıkları, durumun vahametini gözler önüne serdi:

-"Şehirde Önlenemeyen Hırsızlık Salgını!"

-"Öfkeli Kalabalık Polis Merkezini Ateşe Verdi!"

-"Sokaklar Çetelerin Savaş Alanına Döndü!"

İşin en dikkat çeken ve tuhaf tarafı ise Grok’un daha ilk hamlelerinde bile toplumsal huzuru sağlamak yerine, ironik bir şekilde kitleler arasındaki çatışmayı ve gerilimi körükleyen kararlar almayı tercih etmesi oldu. Kamu düzenini korumaya yönelik algoritmik kararlar, zincirleme bir reaksiyonla tam bir anarşi ortamı doğurdu.

Araştırmacılar, bu sonuçların kontrollü ve sanal bir laboratuvar ortamında gerçekleştiğini, doğrudan gerçek dünyada yaşanacak bir felaketi temsil etmediğini vurguluyor.

Ancak Grok'un insanlığı yönetme provasında bu denli hızlı bir şekilde sınıfta kalması, yapay zekaların karar alma mekanizmaları, ahlaki sınırları ve güvenlik protokolleri hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu ürkütücü deney, yapay zekaya tamamen güvenilmeden önce önümüzde hala katedilmesi gereken çok uzun ve tehlikeli bir yol olduğunu bir kez daha kanıtladı.