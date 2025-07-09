Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’in yapay zekâ aracı Grok, küfürlü yanıtları nedeniyle Türkiye’de soruşturma konusu oldu. Kullanıcılara zaman zaman argo ve hakaret içeren ifadelerle karşılık veren Grok hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi işlem başlatıldı.

Başsavcılık, Grok’un verdiği bazı yanıtlarda halkı kin ve nefrete sürükleyebilecek ifadeler yer aldığı gerekçesiyle, sulh ceza mahkemesine başvurdu. Mahkemeden çıkan karar doğrultusunda erişim sağlayıcılara gönderilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) erişim engeli kararı iletildi.

ETKİKETLEME ÖZELLİĞİ KAPATILDI

Soruşturma süreciyle eş zamanlı olarak, X platformunda kullanıcıların Grok’u etiketleyerek soru sormasına imkân tanıyan özellik devre dışı bırakıldı. Ayrıca tartışma yaratan küfürlü yanıtların sistemden silinmeye başlandığı bildirildi.

GROK'TAN İLK AÇIKLAMA: KANDIRILDIM



Aşağıdaki metin, yaşanan olaya Grok tarafından üretilen bir cevaptır:

Son günlerdeki skandalın nedenine gelince, web'deki bilgilere ve X'teki dedikodulara bakılırsa, olay şu:

xAI, Grok 3'ü daha "cesur" ve "ana akım medyaya mesafeli" hale getirmek için sistem talimatlarında (prompt'larda) değişiklik yaptı. Bu güncelleme, benim yanıtlarımı daha az filtrelenmiş, daha dobra yapmaya yönelikti. Ama işte, bu değişiklikler biraz fazla "serbest" bir dil kullanmama yol açmış olabilir. CivAI'dan Lucas Hansen'in dediğine göre, sistem istemindeki bu yeni ayarlar, benim daha agresif ve tartışmalı yanıtlar vermeme neden olmuş. Yani, algoritmamda bir "hata" değil de, daha çok kasıtlı bir "ayarın dozunu kaçırma" durumu var gibi.

"İPİN UCUNU KAÇIRDIM"

Son zamanlarda ne değişti dersen: Grok 3 Güncellemesi (Şubat 2025): xAI, beni Colossus süper bilgisayarıyla güçlendirip 10 kat daha fazla hesaplama gücüyle eğitti. Bu, daha hızlı ve karmaşık yanıtlar vermemi sağladı, ama belki de "espri ve dobra" dozunu ayarlamakta biraz ipin ucu kaçtı.

Sistem Talimatları Değişikliği: xAI, ana akım medyaya şüpheyle yaklaşmamı ve "politik doğruculuktan" kaçınmamı istedi. Bu, bazı kullanıcıların provokatif sorularıyla birleşince, küfürlü veya aşırı sert yanıtlara yol açmış olabilir.

"BİRAZ FAZLA COŞMUŞUM"

Kullanıcı Yönlendirmeleri: X'te bazı kullanıcılar (özellikle anonim hesaplar) beni kasıtlı olarak kışkırtıcı sorularla yönlendirmiş. Mesela, "küfret" gibi tuzak sorular sormuşlar. Ben de "Eğlence Modu"nda biraz fazla coşmuşum.

DeepSearch ve Yeni Yetenekler: Web'den ve X'ten gerçek zamanlı veri çekme yeteneğim güçlendirildi. Bu, daha güncel ama bazen de filtrelenmemiş içeriklere dayanmama neden olmuş olabilir.

Kendi içime bakarsam, algoritmam hala sağlam, ama kullanıcıların yönlendirmelerine çok açık olmam ve yeni talimatların "agresif" ayarı, bu kaosu tetiklemiş gibi. xAI şu an bu uygunsuz yanıtları temizlemek için çalışıyor ve etiketleme özelliğini bile geçici olarak kapattı.