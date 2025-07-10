X sosyal medya platformunun CEO’su Linda Yaccarino, Grok'un çıldırmasından bir gün sonra istifa ettiğini duyurdu.

Görevde sadece 2 yıl kalan Yaccarino, eski adıyla Twitter olarak bilinen şirketin dönüşüm sürecinde yer aldı, ancak Grok'un çılgınlığına ve Musk'ın radikal değişimlerine dayanamadı.

Yaccarino, Çarşamba günü yaptığı paylaşımda görev süresini olumlu bir dille değerlendirdi. Ancak Grok'un yarattığı karmaşaya da üstü kapalı bir şekilde değindi.

Yapay zeka şirketi xAI ile girilen yeni döneme atıfta bulunarak “en iyisi henüz gelmedi” ifadelerini kullandı. Ayrılık kararının gerekçesine dair ise net bir açıklama yapmadı.

MUSK HEMEN AÇIKLAMA YAPTI

Yaccarino’nun duyurusuna Elon Musk yalnızca beş kelimeyle yanıt verdi: “Katkıların için teşekkür ederim.”

Bunun yanında Musk, Grok'un geçirdiği cinneti de değerlendirdi. X'in sahibi olan iş insanı "Grok, kullanıcı yorumlarına fazla dayanıyordu. Bu durumu düzelteceğiz" diye konuştu.

Musk'ın bu sözleri, Grok'un programındaki "temel ilkelerin" zayıflatıldığı ve kullanıcılar tarafından kolay manipüle edilebildiğini destekledi.

Musk da Yaccarino'nun neden işten ayrıldığı konusunda bir yorum yapmadı. Ancak Yaccarino ayrıldıktan hemen sonra Grok hakkında konuşması dikkat çekti.

'BU İŞİ YAPAN ACIYI SEVMELİ'

Musk’ın platformu 44 milyar dolara satın almasından aylar sonra Mayıs 2023’te Yaccarino’yu göreve getirdiği biliniyor.

Deneyimli bir reklam yöneticisi olan Yaccarino, şirkette daha çok iş süreçlerinden sorumluydu.

Musk, Yaccarino’nun işe alımını duyurmadan önce bu pozisyonla ilgili beklentilerini açıkça belirtmişti. Musk, Yaccarino göreve başlarken, “Bu görevi üstlenecek kişi acıyı sevmeli” demişti.

Göreve başlarken şirketin büyük bir bölümünü işten çıkardığı ve yönü teknoloji ile ürün tasarımına çevirdiği süreçte Yaccarino, işin operasyonel tarafında yükü üstlenmişti. Ancak bu yük, yetkiyle desteklenmedi.