Trabzonspor, Rennes’in Danimarkalı 10 numarası Albert Gronbaek transferinde Fransız kulübüyle her konuda anlaştı. 24 yaşındaki oyuncu da bordo-mavili kulübün teklifini kabul etti. Tek sorun Rennes Teknik Direktörü Habib Beye…
Senegalli teknik adam, sezonu Southampton’da kiralık tamamlayan Gronbaek’i 27 Haziran’da başlayacak kamp ta görmek istiyor. Beye’nin vereceği rapor doğrultusunda Danimarkalı futbolcunun Trabzonspor’a transferi kesinlik kazanacak. Bu arada İstanbul kulüpleriyle anılan Aymeric La porte, Jhon Duran ve Marcelo Brozovic menajerler aracılığıyla Trabzonspor’a da önerildi