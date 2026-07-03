Fransa'nın güneyindeki Aix-en-Provence kentinde dün başlayan "Aix-en-Provence Ekonomi Forumu" devam ederken Grönland Başbakanı Nielsen ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, forum kapsamında düzenlenen "Bir dünya, birçok görüş: kim kendi görüşünü dayatıyor?" başlıklı oturumda konuştu.

‘GRÖNLAND STRATEJİK BİR BÖLGEDE’

Trump'ın Grönland'ı ele geçirme isteğinin hala geçerli olup olmadığıyla ilgili konuşan Nielsen, "Stratejik bir bölgede olduğumuz için Grönland'da 2 yıldır çok ciddi baskılara maruz kalıyoruz. Bunlar, kabul edilemez baskılar" dedi.

‘DÜNYA DEĞİŞİM SÜRECİNDEN GEÇİYOR’

Nielsen, bu baskıların henüz sonunu göremediklerini ancak ABD ve Grönland arasında doğrudan diyalog kurarak önlemler almaya çalıştıklarını aktararak dünyanın değişim sürecinden geçtiğini gözlemlediğini dile getirdi.

‘İLHAK FİKRİNDEN VAZGEÇTİ’

Nielsen, "Üç gün önce ABD'nin Grönland Özel Temsilcisi, bize Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini söyledi ancak baskı hala burada" ifadelerini kullandı.

‘NATO’NUN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ’

Grönland'ın daima AB'nin yanında olacağını söyleyen Nielsen, "Grönland, Fransa ile Nordik ülkeleri, Danimarka ve NATO'nun yanında olmak istiyor" dedi.

‘SATILIK DEĞİLİZ’

Grönland Başbakanı Nielsen, "Grönland, kendi kaderini tayin etme hakkından asla vazgeçmeyecek, asla ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz ve satılık değiliz" değerlendirmesinde bulundu.