Grönland'ın kuzeybatısında yer alan Petermann Buzulu’ndan yaklaşık 76,4 kilometrekare büyüklüğünde devasa bir buz kütlesi koptu. Bazı bölgelerde kalınlığı 150 metreye kadar ulaşan ve İstanbul'daki adaların 7 katı büyüklüğündeki bu kütle, Petermann Buz Sahanlığı’nda 2012 yılından bu yana kaydedilen en büyük kayıp oldu.

Aynı zamanda Arktik genelinde son yıllarda görülen en geniş çaplı buz parçalanması olarak kayıtlara geçen bu olay, Avrupa Uzay Ajansı’nın Copernicus Sentinel-1 uyduları tarafından anlık olarak görüntülendi.

BİLİM İNSANLARI İÇİN SÜRPRİZ OLMADI

Bilim insanları için sürpriz olmayan bu gelişme, buzul üzerinde yıllardır kademeli olarak büyüyen çatlakların bir sonucu olarak gerçekleşti. Nisan ayındaki uydu ölçümlerinde tespit edilen deformasyonların ardından, Ağustos ayı başında buz tabakasının orta kesiminde yaşanan şiddetli bozulmayla dev parça buzuldan tamamen ayrıldı.

Grönland Buz Örtüsü’nü Arktik Okyanusu’na bağlayan ve bölgenin en büyük yüzen buz tabakalarından birine ev sahipliği yapan Petermann, iklim değişikliği ve buz kayıplarının mekanizmasını anlamak isteyen araştırmacılar için kritik bir gösterge niteliği taşıyor.

BU SADECE BAŞLANGIÇ

Yaşanan bu büyük kopuşun yalnızca bir başlangıç olabileceği uyarısında bulunan uluslararası araştırma ekipleri, buzul üzerinde derinleşen yeni çatlakları yakın takibe aldı. Yapılan modellemeler, mevcut kırık hatları boyunca 94 ve 84 kilometrekare büyüklüğünde iki yeni buz adasının daha kopabileceğini gösteriyor.

Genellikle Antarktika çevresinde görülen bu ölçekteki dev ve düz buz dağlarının Arktik’te nadir görüldüğünü belirten uzmanlar, yeni oluşan dev kütlenin okyanustaki sürüklenişini ve erime süreçlerini uydular aracılığıyla izlemeyi sürdürüyor.