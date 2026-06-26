FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'nun üçüncü ve son maçında Hollanda, Tunus'u 3'te Ellyes Skhiri (k.k.), 7'de Brian Brobbey ve 62'de Jan Paul van Hecke'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Tunus'un tek golünü ise 54'te Hazem Mastouri kaydetti.
SON 32'DE ZORLU RAKİP
F Grubu'nu 7 puanla lider konumda tamamlayan Hollanda, son 32 turunda C Grubu'nun ikincisi Fas ile eşleşti. İki takım, maçlarını 30 Haziran'da oynayacak.
Turnuvaya veda etmesi ilk iki maç sonunda kesinleşen Tunus ise 2 gol atıp 12 gol yiyerek 3 mağlubiyet aldığı turnuvayı puansız tamamladı.