FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'nun üçüncü ve son maçında Hollanda, Tunus'u 3'te Ellyes Skhiri (k.k.), 7'de Brian Brobbey ve 62'de Jan Paul van Hecke'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Tunus'un tek golünü ise 54'te Hazem Mastouri kaydetti. SON 32'DE ZORLU RAKİP F Grubu'nu 7 puanla lider konumda tamamlayan Hollanda, son 32 turunda C Grubu'nun ikincisi Fas ile eşleşti. İki takım, maçlarını 30 Haziran'da oynayacak. Turnuvaya veda etmesi ilk iki maç sonunda kesinleşen Tunus ise 2 gol atıp 12 gol yiyerek 3 mağlubiyet aldığı turnuvayı puansız tamamladı.

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