CHP’de Grup Başkanlığı seçimi, parti içindeki yeni dengelere ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Yargının verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde gerçekleştirilen seçimde, süreçte yaşanan gelişmeler dikkat çekti. 39 milletvekilinin katıldığı seçimde ilk turda 19 oy alarak önde tamamlayan Gürsel Erol’un, üçüncü tur öncesinde genel merkezin müdahalesi sonucunda adaylıktan çekilmişti. KURULTAYDA ADAY OLACAK İDDİASI Seçim sürecinde yaşananların CHP içinde yeni bir muhalif hattın oluşmasına neden olduğu iddia edildi. Gürsel Erol’un öncülüğünde şekillendiği belirtilen grubun, Kılıçdaroğlu yönetimine karşı kurultay sürecinde etkili olması bekleniyor. Parti kulislerinde, Erol’un yapılacak kurultayda CHP Genel Başkanlığı için aday olacağı ifade edildi.

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