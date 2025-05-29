Dünyanın en büyük video platformlarından YouTube, Türkiye'nin öncü protest müzik gruplarından Grup Yorum'un kanalına erişim engeli getirdi.
454 İÇERİK ERİŞİME KAPATILDI
Gruba ait 205 milyonun üzerinde izlenen şarkı ve konser görüntülerinin yer aldığı 454 video Türkiye'den izlemeye kapatılırken, alınan karara gerekçe olarak 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gösterildi. Grubun “halklarınsesiyiz” ve “grupyorumtv” adlı kanalları Türkiye'den erişime kapatıldı.
Grup Yorum'a ait şarkılar, Youtube Music ve Spotify gibi çevrimiçi müzik platformlarında ise kullanıcıların erişimine açık durumda.
Dünyanın en büyük video platformlarından YouTube, Türkiye'nin öncü protest müzik gruplarından Grup Yorum'un kanalına erişim engeli getirdi.