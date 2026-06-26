2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador, geriye düştüğü maçta Almanya'yı 2-1 yendi. E Grubu'nda oynanan son maçların ardından 6'şar puanlı takımlardan lider Almanya ve ikinci sırada yer alan Fildişi Sahilleri ile 4 puanla üçüncü durumdaki Ekvador, son 32 turuna yükseldi.

RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Ekvador Cumhurbaşkanı Noboa, milli futbol takımının son 32 turuna yükselmesinin ardından ülkede resmi tatil ilan etti. Cumhurbaşkanı Noboa, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eleştirilere, hakaretlere ve yaşadıkları zor anlara rağmen toparlanmayı başaran ve tüm ülkeye bu büyük sevinci yaşatan oyunculara ve teknik direktöre teşekkür ederim. Yarın tatil!" ifadelerini kullandı