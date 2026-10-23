Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesine yönelik yeni bir düzenleme için çalışma yürütülüyor.

Hazırlanacak torba kanun teklifi kapsamında, 2017 yılına ait GSS prim borçlarını ödemeyen 1 milyondan fazla kişinin borcunun silinmesi planlanıyor.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Düzenlemenin, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve GSS kapsamında prim ödemekle yükümlü olan vatandaşları kapsaması öngörülüyor.

Prim borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifinin önümüzdeki süreçte TBMM'ye sunulması bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE SİLİNMİŞTİ

GSS prim borçlarına ilişkin daha önce yapılan düzenlemelerde, 10 yıllık zamanaşımı süresi dikkate alınarak 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait prim borçları silinmişti.