1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tahsilinden vazgeçilmesini öngören kanun teklifinin TBMM'deki komisyon görüşmeleri başladı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında toplandı. AKP'nin sunduğu “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” komisyonda ele alınıyor.

Teklifte, kadın ve gençlerin istihdamını destekleyen teşvikin 2028 sonuna kadar uzatılması ve BOTAŞ'ın bazı vergi ve fon borçlarının mahsup edilmesi de öngörülüyor. Yenilenebilir enerji yatırımları, lisanssız elektrik üretimi, kamu üniversite hastanelerinin finansmanı ile Jandarma ve Polis Meslek Yüksekokullarına giriş koşulları da düzenlemenin kapsamındaki başlıklar arasında bulunuyor.

İSTİHDAM TEŞVİKİNE 2028 SONUNA KADAR UZATMA

Komisyon Başkanı Varank, yürürlük ve yürütme hükümleriyle birlikte 15 maddeden oluşan teklifin, kadınların, gençlerin ve mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışanların istihdamını destekleyen teşvikin 2028 yılı sonuna kadar uzatılmasını öngördüğünü söyledi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yaptığı günlerde enerji düzenlemesinin görüşülmesini anlamlı bulduğunu belirten Varank; yeni enerji yatırımlarının hızlandırılması, şebeke altyapılarının güçlendirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti. Teklifin yatırımcı güvenine katkı sağlamasının ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda enerji mevzuatındaki hukuki belirsizlikleri gidermesinin öngörüldüğünü kaydetti.

TASFİYE FONLARINDA GÖREV ALANLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

Varank, teklifte tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin bir düzenlemenin de bulunduğunu belirtti. Verdiği bilgiye göre, 13 Kasım 2026 itibarıyla olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerindeki toplam 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya ayni ve nakdi ödeme yapıldı. Bu yatırımcılardan 333 bin 493'ü ara ödeme kapsamında net yatırım tutarlarını alabildi.

Fonlardaki varlıkların yatırımcılara geri ödenmesine yönelik süreçlerin sürdüğünü söyleyen Varank, görüşülecek maddenin yalnızca tasfiye süreçlerinde görev alanların, kanunun çıkmasından sonraki görevleri kapsamındaki karar ve işlemlerinden doğan hukuki, idari ve mali sorumluluklarını düzenlediğini ifade etti.

“KALİTELİ BİR YASAMA YAPMAMIZI HEP ENGELLİYOR”

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, farklı alanlardaki düzenlemelerin aynı teklifte toplanmasını eleştirdi. İki yıl önce komisyondan geçen benzer düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatan Arslan, “İlgili ilgisiz her konunun bir torbanın içine atılıp getirilmesi kaliteli bir yasama yapmamızı hep engelliyor” dedi.

Birbiriyle bağlantısı bulunmayan düzenlemelerin ilgili komisyonlarda görüşülmesi gerektiğini belirten Arslan, teklifin yeniden değerlendirilmesini istedi. Arslan, Meclis'te yapılan düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi'nden dönmesinin hem zaman kaybına yol açtığını hem de yasama kalitesini düşürdüğünü söyledi.

BOTAŞ MADDESİNE ANAYASA'YA AYKIRILIK İTİRAZI

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de teklifte İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık ve Plan ve Bütçe komisyonlarını ilgilendiren düzenlemeler bulunduğunu belirterek bu komisyonların görüşlerinin alınmamasını eleştirdi.

Teklifin BOTAŞ'ın devlete olan vergi borçları ile Hazine'den alacaklarının mahsuplaştırılmasını düzenleyen 5'inci maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Ateş, işlemlerin 2027 yılı sonuna kadar her ay yapılmasının öngörüldüğünü, ancak bütçenin gelir ve gider hesaplarına yansıtılmayacağını söyledi.

Ateş, Muhasebat Genel Müdürlüğü kayıtlarında yılın 10 ayında BOTAŞ'a ödenen görevlendirme giderinin 91 milyar lira gösterildiğini, komisyondaki Maliye Bakanlığı uzmanının ise bu yılki tutarın 450 milyar liraya ulaşacağını söylediğini aktardı. Rakamlar arasındaki farkın açıklanmadığını savunan Ateş, Anayasa'nın 161'inci maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca bütün gelir ve giderlerin bütçede gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ateş, “Bu durum mali şeffaflığa aykırıdır, mali disipline aykırıdır, Meclis'in bütçe hakkına aykırıdır. Dolayısıyla Anayasa'ya aykırı gerekçesiyle bu maddenin tekliften çıkarılmasını talep ediyoruz” dedi.