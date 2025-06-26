G.Saraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) hiçbir karşılık beklemeden kulübe destek oluyor, verilen görevleri eksiksiz yerine getiriyor. Son olarak Kemerburgaz Tesisleri’nde 2 antrenman sahası yaptıran derneğin Başkanı Murat Sancaktar SÖZCÜ’ye konuştu, Victor Osimhen transferine yönelik de çarpıcı sözler sarf etti.

Murat Sancaktar’ı tanıyabilir miyiz?

1975 İstanbul doğumluyum. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Babamızın mesleğini devam ettiriyoruz. 75-80 senelik inşaatçıyız. Başka sektörlerde de faaliyetlerimiz var ama asıl konumuz inşaat.

Galatasaray ile nasıl tanıştınız?

13-14 yaşlarında Galatasaray maçlarına gitmeye başladım. Eski Ali Sami Yen kapalı tribünde başladım. İçimizdeki sevgi, aşk o kapalı tribün- den sonra da artarak devam etti. Galatasaray her zaman hayatımın merkezindeydi.

GSYİAD’ın kuruluş amacı nedir?

2001 yılında kuruldu. Amacı Galatasaray’a hizmet etmek. Sorgusuz sualsiz kulübe, başkana tam destek. Geçmişte kulübe çok faydalı projelerimiz oldu. Yakın zamanda Kemerburgaz’daki Metin Oktay Tesisleri’nde A Takım’ın idman yaptığı 2 sahanın yapımını üstlendik. Altyapı için 4 tane saha yapılacak. 2’sini biz üstleneceğiz. Bunun dışında çok sponsorluklarımız da oluyor.

Kamuoyunun bilmediği projeleriniz var mı?

10 gün önce karar verildi. Galatasaray Lisesi’ne yangın tertibatı yapılacak. Dursun Başkanımızın önderliğinde bize de bu işin içinde olmamız gerektiği söylendi. Ayrıca önümüzdeki sene burs için yüklü miktarda katkı sağlamayı düşünüyoruz. Ekim ayı gibi Kemerburgaz’da bir GSYİAD ormanı yapma planımız var. Orman Bakanlığı’yla da gö- rüştük. 2 tane ağaç çeşidi varmış. Göründüğünde sarı kırmızı olan. Onlardan yapmayı düşünüyoruz.

25.şampiyonlukta neler hissettiniz?

Bütün camia 25. şampiyonluğa motiveydi. Özellikle Dursun Başkan’ın “Rakibimiz dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takacağız” cümlesi beni inanılmaz motive etmişti. Çok şükür şampiyon olduk. Kasımpaşa maçında çok üzüldüm. Penaltı pozisyonunda 3-3 olduğu an morallerimiz bozuldu. En çok sevin- diğim maç rakibimizi Kadıköy’de Türkiye Kupası’ndan elediğimiz karşılaşmaydı. O da bizim için bence dönüm noktası oldu. UEFA Kupası finalinde Kopenhag’daydım. Çocuğu- mun doğumunu saymazsak en çok sevindiğim olay o finaldi.

Bundan sonra ne olur? Artık makas açılır mı?

Beşinci yıldızdan sonra kendi kendime yeni bir hedef oluşturdum. 5 sene üst üste şampiyonluk. Evet, çünkü daha önce tarihimizde 4 sene var. O 4 seneyi hem egale edelim hem 5 yapalım üstüne çıkalım. Bizde hedefler hiç bitmiyor. Takımımızın zaten omurgası da kadrosu da iyi. Sa- ne’yi alarak bir adım daha öne çıktık. Ama bu saatten sonra Galatasaray’ın genlerinde olan Avrupa kupalarında başarılı olmamız kaçınılmaz.

Osimhen transfer edilirse katkı sağlar mısınız?

Derneğimizin gücü yettiğince gerekli katkıyı sağlarız. Başkan bir futbolcu alacaksa ve bizden destek istenirse biz de dernek olarak karşılayabileceğimiz bir durumdaysak tabii ki destek oluruz.

Kulüpte yöneticilik veya başkanlık hayaliniz var mı?

Benim öyle bir ajandam yok. GSYİAD Başkanlığı için de bir ajandam yoktu. Galatasaray’da zaten görev alınmıyor, veriliyor. Bir gün bize öyle bir şey uygun görülürse elimizden geldiğince kulübümüze destek oluruz. Şu an tek düşüncem GSYİAD. Önümüzde 2.5 sene daha var. Ondan sonra hayat ne getirir ne götürür bilinmez. Bakacağız ve göreceğiz.