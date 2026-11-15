Grand Theft Auto VI (GTA 6), henüz satışa çıkmadan çalışanların izin takvimlerine girdi. İnsan kaynakları yazılımı şirketi BrightHR’nin İngiltere’deki analizine göre, oyunun çıkacağı 19 Kasım için yapılan izin taleplerinin yüzde 4,63’ünde gerekçe olarak GTA belirtildi.

Rockstar Games’in geliştirdiği oyun, serinin önceki yapımından 13 yıl sonra PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yayımlanacak. Bekleyiş yalnızca oyuncuların planlarına değil, milyarlarca dolarlık satış tahminlerine ve reklam anlaşmalarına da yansıyor.

83 BİN GÜNLÜK İZİN TAHMİNİ

BrightHR, analizinde 70 bin işletmede çalışan 1,2 milyondan fazla kişinin verilerini inceledi. Şirketin İngiltere geneline uyarladığı tahmine göre, kasım ve aralık aylarında oyunla bağlantılı yaklaşık 83 bin günlük izin kullanılacak.

Bu izinlerin tahmini ücret karşılığı 12,4 milyon sterlin olarak hesaplandı. Yalnızca 19 Kasım için öngörülen tutar ise 3,14 milyon sterlin. Rakamlar gerçekleşmiş bir ekonomik zararı değil, kullanılması beklenen izin günlerinin ücret karşılığını gösteriyor.

ABD için uluslararası basında yer alan tahminlerde ise çalışanların izin alması veya işe gitmemesi nedeniyle bir günlük üretim kaybının 1 milyar dolara ulaşabileceği öne sürüldü. Ancak bu tutar doğrulanmış bir ekonomik kayıp hesabına dayanmıyor. Kaç kişinin işe gitmeyeceği ve bunun üretime ne ölçüde yansıyacağı henüz bilinmiyor.

SATIŞ GELİRİ İÇİN 5,2 MİLYAR DOLARLIK ÜST SENARYO

Oyun araştırma şirketi Newzoo’nun ön sipariş verilerinden hareketle hazırladığı senaryolar, çıkış haftasının sonuna kadar ön siparişler dahil toplam küresel satış gelirinin yaklaşık 3,3 milyar ila 5,2 milyar dolar arasında olabileceğine işaret ediyor.

Senaryolardan birinde yaklaşık 51 milyon kopya ve 4,5 milyar dolarlık satış öngörülüyor. Bu rakamlar gerçekleşmiş satışları değil, talebin seyrine ilişkin tahminleri yansıtıyor. Serinin önceki oyunu GTA 5, 2013’te piyasaya çıktığında üç günde 1 milyar dolarlık satışa ulaşmıştı.

NETFLIX’TE DÖRT GÜNDE 31,1 MİLYON İZLENME

Oyuna yönelik ilgi, tanıtım görüntülerine de yansıdı. Netflix, 27 Ağustos’ta oyun içi görüntülerden oluşan 27 dakikalık özel ön gösterimi abonelerine sundu.

Netflix verilerini aktaran haberlere göre video, ilk dört günde 31,1 milyon izlenmeye ulaştı ve takip edilen 93 ülkenin 87’sinde listelerin zirvesine çıktı. Ampere Analysis’e dayandırılan verilere göre de ön gösterimin yayımlandığı gün ABD’de 100 binden fazla yeni Netflix aboneliği kaydedildi.

MIAMI’DE 3,9 MİLYON DOLARLIK REKLAM PAKETİ

Oyunun Miami’den esinlenen kurgusal şehri Vice City’ye yönelik ilgi, gerçek dünyadaki tanıtım anlaşmalarına da taşındı. Miami-Dade yönetimi, çıkış öncesinde Rockstar Games ve reklam ortaklarıyla toplam 3,9 milyon dolarlık pazarlama ve reklam paketi açıkladı.

Paket; Miami Uluslararası Havalimanı, liman ve ulaşım ağındaki tanıtımları kapsıyor.

GTA 6, 19 Kasım’da her bölgede yerel saatle gece yarısı erişime açılacak. Bu nedenle Yeni Zelanda gibi yeni güne daha erken giren ülkelerdeki oyuncular, oyuna dünyanın birçok bölgesinden önce başlayabilecek.