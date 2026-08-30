Rockstar Games'in yakında çıkacak açık dünya oyunu GTA 6'ya yönelik yoğun beklenti, ABD'de PlayStation 5 Pro konsollarında anında donanım kıtlığına yol açtı. Netflix'te yayınlanan Extended Look'un ardından alıcılar mağazalara akın etti.

PlayStation Direct'te standart 899 dolarlık liste fiyatıyla sınırlı sayıda stok bulunurken, Best Buy ve Target gibi büyük perakende zincirlerinde konsol bulunamadı. Bu durum, çaresiz kalan alıcıları üçüncü taraf satıcılara yönlendirdi.

Amazon, Walmart ve eBay gibi platformlarda fahiş fiyatlar ortaya çıktı. İkinci el piyasa listeleri, konsolun tavsiye edilen satış fiyatının çok üzerinde, 1.300 dolara kadar yüksek fiyatlardan satıldığını gösteriyor.

"ÖZEL GELİŞTİRMELER" VAR AMA 60 FPS GARANTİ YOK

Rockstar Games, GTA VI'nın PlayStation 5 Pro için özel geliştirmeler içereceğini doğruladı. Geliştirici, bu görsel veya performans iyileştirmelerinin tam olarak neleri kapsayacağını henüz detaylandırmadı.

Teknoloji analistleri, oyunun yükseltilmiş Pro donanımında bile sürekli olarak 60 fps'ye ulaşmasının olası olmadığını öne sürüyor. Bu teknik tahminlere rağmen, son zamanlarda yayınlanan uzun tanıtım görüntüleri oyuncuları Sony'nin en güçlü donanımını edinmeye yönlendiriyor.

Sony, GTA 6'nın Kasım ayındaki gerçek çıkışından önce muhtemelen stoklarını yenileyecek. Ancak mevcut piyasa davranışı, oyuncuların oyun için en uygun donanıma ne kadar yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.