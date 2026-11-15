GTA 6'nın çıkışına günler kala ABD'deki oyuncuların izin planları araştırmaya yansıdı. PCMag tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre yaklaşık 12,5 milyon kişinin, oyunun kullanıma sunulacağı 19 Kasım Perşembe günü işe veya okula gitmemesi bekleniyor.

Bu rakam, gerçekleşmiş bir devamsızlık sayısı değil, anket üzerinden yapılan bir tahmin. Çıkış gününde kaç kişinin gerçekten işe veya okula gitmeyeceği henüz bilinmiyor.

GENÇ OYUNCULARDA İZİN ORANI DAHA YÜKSEK

Araştırmada, ABD'deki yetişkin oyuncuların yaklaşık yüzde 8'inin GTA 6 için işten izin alabileceği belirtiliyor. Z kuşağında ise bu oran yüzde 13'e çıkıyor.

Buna karşılık ABD'deki yetişkinlerin yüzde 68'i, oyunu çıkış döneminde oynamayı planlamadığını söylüyor.

LOGITECH'TEN 7 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANA İZİN

Merlin'in Kazanı'nın aktardığına göre Logitech, 7 binden fazla çalışanına GTA 6'nın çıkış gününde izin verdi. Haberde, benzer kararlar alan başka şirketlerin de bulunduğu belirtiliyor.

Rockstar Games'in geliştirdiği GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak. Oyunun ön sipariş gelirlerinin 1 milyar doları aştığı da iddia ediliyor; ancak bu rakam resmi olarak doğrulanmış değil.