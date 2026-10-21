Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) 19 Kasım'daki çıkışı, şirketlerin izin takvimlerine de yansıyor. NTV Teknoloji'nin aktardığına göre uzmanlar, ABD genelinde yaklaşık 1,5 milyon çalışanın o gün izin ya da rapor alarak işe gitmeyebileceğini hesaplıyor.

Sosyal medyada yayılan iddialara göre çalışanlar, oyuna zaman ayırmak için hastalık iznine başvurmayı, yıllık izin günlerini veya birikmiş ücretli izinlerini kullanmayı planlıyor.

The Wall Street Journal'ın haberinde ise bazı şirketlerin oyuna yönelik yoğun ilgiyi dikkate alarak 19 Kasım'ı ücretli izin planlamalarına dahil etti.

İşverenler, çok sayıda personelin aynı gün izin almasının ciddi bir iş gücü kaybına yol açabileceği değerlendirmesiyle hazırlık yapıyor.

ÖN SİPARİŞ TAHMİNİ 6 MİLYON KOPYA

Ekim ayı itibarıyla GTA 6 için tahmini ön sipariş miktarı 6 milyon kopyaya ulaştı. PlayStation 5'teki ön siparişlerin ise tek başına 4,8 milyon seviyesinde oldu.

Farklı aşamalarıyla on yılı aşkın süredir geliştirilen yapım, ana hikayesinin yanı sıra görevler, yan hikayeler ve açık dünya etkinlikleriyle oyunculara onlarca saatlik oynanış vadediyor.

İlk oyunu 1997'de yayımlanan Grand Theft Auto serisi, bugüne kadar milyarlarca dolar gelir ve milyonlarca satış adedine ulaştı. Serinin 2013'te çıkan önceki oyunu Grand Theft Auto V, geliştirici Rockstar Games'e yaklaşık 10 milyar dolar gelir kazandırdı.

HİKAYENİN MERKEZİNDE JASON VE LUCIA VAR

Liberty City ve San Andreas gibi kurgusal kentleri oyuncularla buluşturan seri, yeni oyununda Vice City bölgesine odaklanıyor. GTA 6'nın ana anlatısı, suç dünyasının ünlü çifti Bonnie ve Clyde'dan esinleniyor.

Oyunda, kendilerine yeni bir hayat kurmak için suç dünyasına adım atan Jason ve Lucia adlı iki ana karakter bulunuyor. Olaylar tehlikeli bir boyuta ulaştığında hayatta kalmak için birbirine tutunan ikili, hikaye boyunca oyuncular tarafından sırayla yönetiliyor.

Lucia'nın seride bütünüyle işlenmiş ilk kadın ana karakter olması da yapıma yönelik beklentiyi artıran unsurlar arasında yer alıyor.