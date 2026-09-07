GTA 6’nın Türkçe dil desteğiyle çıkmasını isteyen oyuncuların başlattığı kampanya Rockstar cephesinde karşılık bulmuş olabilir. Oyunun fragmanını Türkçe seslendiren Tan Productions’ın kurucusu Tan Şahin Kanat, Rockstar Games’in bağlı olduğu Take-Two’dan e-posta aldığını duyurdu. E-postanın içeriği açıklanmazken, şirketin Türkiye’den yükselen taleplerden haberdar olduğu belirtildi.

TAKE-TWO'DAN E-POSTA GELDİ

GTA 6 için uzun süredir devam eden Türkçe dil desteği tartışmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tan Productions’ın kurucusu Tan Şahin Kanat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Take-Two tarafından kendisine ulaşıldığını söyledi.

Kanat, şirketten gelen e-postanın içeriğini kamuoyuyla paylaşmadı. Ancak yaptığı açıklamada gelişmeye olumlu yaklaştığını ve Türk oyuncuların taleplerinin ilgili şirketlere ulaştığını ifade etti.

Bu gelişme, GTA 6’ya Türkçe altyazı veya arayüz desteği eklenebileceği yönündeki beklentileri de artırdı.

TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN SES GETİRMİŞTİ

Sürecin dikkat çekmesinde Tan Productions tarafından hazırlanan çalışma önemli rol oynadı. GTA 6’nın yayımlanan oynanış fragmanı, ekip tarafından profesyonel şekilde Türkçeye seslendirildi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan Türkçe dublajlı fragman, oyuncuların yıllardır dile getirdiği bir talebi de yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı: GTA serisinde resmi Türkçe dil desteği.

Çok sayıda kullanıcı sosyal medya üzerinden Rockstar Games ve Take-Two’ya seslenerek GTA 6’nın en azından Türkçe altyazı ve arayüz desteğiyle piyasaya sürülmesini istedi.

TALEP TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI

Türk oyuncuların çağrısı yalnızca yerel oyun topluluklarında kalmadı. Kampanyanın sosyal medyada büyümesiyle birlikte konu uluslararası oyun basınına da taşındı. IGN gibi dünya çapında takip edilen oyun yayınları da Türkiye’den gelen GTA 6’ya Türkçe dil desteği taleplerini gündemine aldı.

Böylece Türk oyuncuların çağrısı, Rockstar ve Take-Two’nun göz ardı etmesinin zor olduğu uluslararası bir görünürlük kazandı.

GÖZLER ROCKSTAR'A ÇEVRİLDİ

Take-Two’dan gelen e-posta heyecan yaratsa da şu aşamada GTA 6’ya Türkçe desteğin eklendiğini söylemek mümkün değil. Ne Rockstar Games ne de Take-Two bu yönde resmi bir duyuru yaptı.

Dolayısıyla söz konusu gelişme bir Türkçe dil desteği doğrulaması olarak değerlendirilmiyor. Ancak şirketlerin Türkiye’deki oyuncuların talebinden haberdar olması, yıllardır resmi Türkçe desteği bekleyen GTA hayranları açısından önemli bir işaret olarak görülüyor.

Şimdi gözler, GTA 6’nın destekleyeceği diller konusunda Rockstar Games’ten gelecek resmi açıklamalara çevrildi.