Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından GTA VI O’Clock, Rockstar Games’in önceki pazarlama stratejilerini analiz ederek, ikinci fragmanın Nisan 2024’te yayınlanabileceğini öne sürdü. Rockstar’ın GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlarında benzer bir tanıtım süreci izlediğini belirten kaynaklar, yeni fragmanın da benzer bir stratejiyle sunulmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Öte yandan, fragmanın Nisan ayında yayınlanma ihtimalini güçlendiren bir diğer gelişme ise Take-Two Interactive’in Mayıs ayında düzenleyeceği mali kazanç toplantısı oldu. Sektör analistlerine göre, Rockstar Games’in çatı şirketi olan Take-Two, bu toplantı öncesinde GTA 6 ile ilgili önemli gelişmeleri duyurarak yatırımcıları heyecanlandırabilir.

GTA 6’nın Fiyatı 100 Doları Aşabilir

GTA 6’nın fiyatlandırmasıyla ilgili de dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Sektör kaynaklarına göre Rockstar Games, oyunu 100 dolar veya daha yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunmayı planlıyor. Şirketin, oyuncuları bu yüksek fiyat seviyesine ikna edebilmek için GTA Online’da kullanılabilecek büyük miktarda oyun içi para sunmayı düşündüğü öne sürülüyor.

Çıkış Tarihi 2025 Sonbaharı Olarak Planlanıyor

Tüm bu gelişmelere rağmen GTA 6’nın net çıkış tarihi henüz kesinleşmiş değil. Rockstar Games tarafından daha önce yapılan açıklamalara göre oyunun 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak kesin tarih konusunda şirketten henüz resmi bir duyuru gelmiş değil.

Oyun dünyasının gözleri, önümüzdeki haftalarda Rockstar Games’ten gelecek açıklamalara çevrildi. Nisan ayında yeni fragmanın yayınlanması halinde, GTA 6 ile ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.