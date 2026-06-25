Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için ön sipariş süreci 25 Haziran itibarıyla resmen başladı ve oyunun Türkiye standart sürüm fiyatı 3.999 TL olarak belirlendi. Geliştirici Rockstar Games tarafından yapılan resmi duyuru, uzun süredir bütçe planlaması yapan Türk oyuncular için belirsizliği tamamen sonlandırdı.

Yapılan açıklamaya göre merakla beklenen yapım, 19 Kasım 2026 tarihinde dünya genelinde konsollar için piyasaya sürülecek. Gelişmiş yapay zeka mekanikleri ve seride ilk kez yer alacak çift ana karakter sistemiyle öne çıkan oyun, şimdiden ön sipariş listelerinin zirvesine yerleşti.

TÜRKİYE FİYATLARI VE SÜRÜM DETAYLARI NELER?

Rockstar Games, serinin yeni halkası için iki farklı seçeneği ön siparişe sundu. Yapılan resmi açıklamaya göre oyunun Standart Sürümü 3.999 TL fiyat etiketiyle açılırken, daha fazla dijital içerik barındıran Ultimate Sürümü ise 4.999 TL bedelle konsol mağazalarındaki yerini aldı.

Yeni nesil konsol teknolojilerine tam uyumlu olarak geliştirilen yapım, oyun tarihinin en yüksek bütçeli geliştirme sürecine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Sektör analizleri, bu fiyat politikasının yüksek maliyetler ve küresel enflasyon standartları doğrultusunda şekillendiğini gösteriyor.

DİL DESTEĞİ LİSTESİNDE TÜRKÇE YER ALIYOR MU?

Ön sipariş sürecinin başlamasıyla birlikte oyuncuların en çok merak ettiği yerelleştirme detayları da resmiyet kazandı. Rockstar Games tarafından paylaşılan lansman listesine göre, oyun çıkış gününde Türkçe dil desteği sunmayacak.

Yapımda destekleneceği kesinleşen diller arasında İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça ve Çince yer alıyor. Serinin bir önceki oyununun ardından geçen uzun yılların ardından gelecek olan yapımın, ilk günden itibaren küresel satış rekorlarını yenilemesi bekleniyor.