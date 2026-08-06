Rockstar Games, 'Grand Theft Auto VI: An Extended Look' başlığıyla hazırlanan özel etkinliğin yayın takvimini resmi olarak duyurdu. Oyun severleri heyecanlandıran sunum, ilk olarak dijital yayın platformu Netflix üzerinden ekranlara gelecek.

Etkinlik, Türkiye saatiyle 19.00'da ilk olarak Netflix'te yayınlanacak. Tanıtımın, yaklaşık altı saat sonra yani Türkiye saatiyle 04.00'te, Rockstar Games'in resmi YouTube kanalı ile GTA 6'nın internet sitesinde de erişime açılacağı belirtildi.

Rockstar ve Netflix, etkinliğin süresi ya da içeriğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Netflix, etkinliği 'Grand Theft Auto serisinin bir sonraki evrimine daha yakından bir bakış' sözleriyle duyurdu.

Rockstar Games bugüne kadar GTA 6 için Aralık 2023 ve Mayıs 2025'te iki fragman yayımlamıştı. Ancak şirket, oyunun oynanış görüntülerini henüz resmi olarak paylaşmadı.