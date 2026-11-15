GTA 6'nın 19 Kasım'daki çıkışına günler kala, kutulu sürümü ön siparişle alan bazı oyuncular eksik kod sorunuyla karşılaştıklarını bildirdi. PS5 ve Xbox kullanıcılarının şikayetlerine göre, fiziksel disk yerine dijital oyun kodu içermesi gereken kutularda etkinleştirme kodu bulunmuyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kodun bulunması gereken yerde yalnızca gri bir şerit görülüyor. Kutuların daha önce açılmamış olduğu belirtilirken, sorunun üretim veya paketleme aşamasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Ancak nedenine ve ne kadar yaygın olduğuna ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

İADE VE DESTEK TALEPLERİ SONUÇSUZ KALDI

Sorunu yaşayan oyunculardan biri, oyunu Best Buy üzerinden aldığını ve iade talebinin kabul edilmediğini belirtti. Rockstar'ın kendi mağazasından ön sipariş veren başka bir kullanıcı ise kutudan çift taraflı poster çıkmasına rağmen PlayStation Store kodunun çıkmadığını söyledi. Kullanıcı, yardım için açtığı iki destek talebinin de kapatıldığını aktardı.

Rockstar, üçüncü taraf mağazalardan alışveriş yapan müşterileri doğrudan satıcıyla iletişime geçmeye yönlendiriyor. Şirket, eksik kod sorununun kapsamı veya etkilenen oyunculara nasıl yardım edileceği konusunda henüz ayrıntılı açıklama yapmadı.

AMBALAJ AÇILMADAN KODUN OKUNABİLDİĞİ DE BİLDİRİLMİŞTİ

Haberde, bazı Avrupa kutularındaki kodların güçlü bir el feneriyle ambalaj açılmadan okunabildiğinin daha önce bildirildiği de aktarıldı. Bu durum, kodların başkaları tarafından kullanılabilmesi riski taşıyor.

Rockstar Games'in kutulu sürümde fiziksel disk yerine dijital kod sunma kararı da bazı oyuncuların eleştirilerine konu olmuştu. Bu tercih nedeniyle kutulu sürümü satın alan kullanıcıların da oyunu indirebilmek için dijital etkinleştirme koduna ihtiyacı bulunuyor.