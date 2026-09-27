Rockstar Games'in yeni oyunu GTA 6, yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için duyuruldu. Oyunun PC'ye gelip gelmeyeceği tartışılırken, bu kez akıllı telefon ve Nintendo Switch 2 ihtimali gündeme geldi.

2017-2020 yılları arasında GTA 6'nın geliştirilmesinde yer alan eski Rockstar açık dünya tasarımcısı Jérémy Hartvick, Kiwi Talkz'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hartvick, günümüzdeki mobil cihazların donanım gücünün GTA 6 gibi büyük bir oyunu çalıştırmaya yetebileceğini söyledi. Eski geliştiriciye göre Rockstar, gerekli çalışmayı yaparsa GTA 6'yı akıllı telefonlarda çalıştırabilir.

MOBİL CİHAZLAR DAHA GÜÇLÜ OLDU

Hartvick'in bu görüşünün arkasında, son yıllarda mobil cihazlarda yaşanan performans artışı bulunuyor. Özellikle üst seviye telefonlarda konsol ve PC oyunlarının çalıştırılabilmesi, mobil platformların artık birkaç yıl öncesine göre çok daha güçlü olduğunu gösteriyor.

Ancak GTA 6 gibi dev bir açık dünya oyununu mobil cihazlara taşımak yalnızca grafik işlem gücüyle sınırlı olmayabilir. CPU simülasyon yükü, bellek kapasitesi, depolama alanı ve termal sınırlar gibi faktörler nedeniyle mobil uyarlaması önemli bir mühendislik çalışması gerektirebilir.

NINTENDO SWITCH 2 İÇİN FARKLI

Hartvick, röportajında GTA 6'nın Nintendo Switch 2'ye taşınmasının çok mantıklı olmayacağını da belirtti. Ona göre sorun yalnızca donanım gücü değil.

Eski geliştirici, GTA 6'yı Nintendo Switch 2'ye uyarlamak için ciddi teknik çalışmalar yapılması gerektiğini, bunun da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümlerine göre tavizli bir deneyim ortaya çıkarabileceğini düşünüyor.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Tüm bu açıklamalara rağmen önemli bir nokta var: Rockstar Games, GTA 6'nın akıllı telefon veya Nintendo Switch 2 sürümünü henüz duyurmadı. Şirketin resmi platform listesinde yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S yer alıyor.

Dolayısıyla eski Rockstar geliştiricisinin sözleri, mevcut bir GTA 6 mobil portunu doğrulamıyor. Oyunun resmi çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak açıklandı.

Rockstar'ın geçmişte Grand Theft Auto: San Andreas'i mobil platformlara taşıdığı biliniyor. Bu nedenle mobil yol haritasının ilk olarak GTA V ile başlaması, ardından GTA VI'ya geçmesi olası görünüyor.