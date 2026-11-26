Meclis komitesinin ahlaka ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle erişim engeli talep etmesinin ardından, düzenleyici kurumlar oyunun ülkedeki dolaşımını tamamen durdurmak üzere teknik çalışma başlattı.

Mısır’da çocukları ve gençleri uygunsuz dijital içeriklerden korumak amacıyla harekete geçen yetkililer, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler video oyunu "Grand Theft Auto" (GTA) serisinin yasaklanması için resmi süreç başlattı.

Mısır Temsilciler Meclisi İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komitesi, oyuna karşı gerekli yasal önlemlerin alınması ve ülke genelinde erişiminin derhal engellenmesi yönünde resmi tavsiye kararı yayımladı.

Komite Başkanı Milletvekili Ahmed Badawi, yaptığı özel açıklamada, GTA’nın toplumsal değerlere ve genel ahlaka aykırı unsurlar barındırdığını ve genç yaş grupları için ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Oyunun Mısır'daki varlığını ve dolaşımını tamamen sona erdirmek amacıyla ilgili kurumlarla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Badawi, teknik ve yasal engelleme mekanizmalarını devreye sokmak üzere Medya Düzenleme Yüksek Konseyi ve Ulusal Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu ile doğrudan koordinasyon halinde olduklarını ifade etti.

AİLELERE DE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Mısır devletinin teknolojik gelişmelere veya dijital oyun sektörüne karşı olmadığını ancak gençlerin güvenliğini tehdit eden içeriklere geçit vermeyeceklerini dile getiren Badawi, oyunun müstehcen ve şiddet içeren sahneleriyle Bilgi Teknolojileri Suçları Kanunu’nu açıkça ihlal ettiğini savundu.

Yasaklama kararlarının tek başına yeterli olmayacağına da dikkat çeken Badawi, yeni nesilleri siber uzayın tehlikelerinden korumak için ailelerin de çocuklarının oynadığı oyunları yakından denetlemesi gerektiğini söyledi.