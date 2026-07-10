Rockstar Games'in her açıklamasına kulak kesilen oyun tutkunları GTA 6 için sabırsızlanıyor. Tüm dünyada aynı anda satışa çıkacak olan GTA 6'nın ön siparişleri geçtiğimiz haftalarda açıldı ve rekor seviyelere ulaşan bir satış rakamı yakalandı. Bu yüksek satışa rağmen bazı oyuncular ülkelerinin kanunları nedeniyle oyuna erişimde sıkıntı yaşayabilir.

KİMLİK GÖSTERMEYEN OYUNA GİREMEYECEK

18 yaş sınırına sahip olan GTA 6'ya giriş yapmak için sadece doğum tarihi seçmek yetmeyecek. Avusturalya'da geçtiğimiz mart ayında yürürlüğe giren yasaya göre ülkedeki oyunuclar gerçek kimlikleriyle bir doğrulama aşamasını geçmek zorunda olacak. Türkiye'de de geçtiğimiz aylarda oyunlarla ilgili düzenlemeler gündeme gelirken bu tip bir yasanın getireceği zorluklar da oyuncular arasında gündem oldu.

HASAS BİLGİLERİ PAYLAŞMAYAN OYNAYAMAYACAK

Kimlik doğrulaması gerektiren ülkelerdeki vatandaşlar GTA 6'ya giriş yapabilmek için, kimlik, ehliyet ve pasaport gibi hassas bilgiler içeren belgelerini üçüncü taraflarla paylaşmak zorunda kalacak. Ebeveyn gözetiminde oynama imkanının nasıl olacağı gibi bazı konulara net açıklama getirilmese de oyunlar üzerinde yapılan kısıtlamaların artması oyun dünyasında adım adım işin tadını kaçıracak boyutlara erişiyor.