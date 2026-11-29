Florida'nın Key Largo bölgesinde 1971 yapımı, iki yatak odalı bir ev, GTA 6'daki Jason karakterinin evine ilham verdiği iddiasıyla 739 bin dolara satışa çıkarıldı. Direkler üzerinde yükselen yapının oyunla bağlantısı ise doğrulanmış değil.

İlan sosyal medyada gündem olurken hem bölge sakinleri hem de GTA 6 harita toplulukları iddiaya kuşkuyla yaklaştı.

BENZERLİK DİREKLERLE SINIRLI

İki yapı karşılaştırıldığında benzerliğin direkler üzerinde yükselmeleriyle sınırlı kaldığı görülüyor. Jason'ın oyundaki Leonida Keys'te bulunan evi, yıpranmış turkuaz ahşap bir yapıya sahip. Key Largo'da satışa sunulan mülkün dış cephesi ise yakın zamanda yenilenmiş ve açık mavi sıvayla kaplı.

Rockstar Games, Jason'ın evi için şimdiye kadar gerçek bir adres doğrulamadı. Sosyal medya kullanıcıları da Florida Keys'te sel ve kasırgalara karşı neredeyse her evin direkler üzerine kurulduğunu, bu nedenle bölgedeki pek çok yapının uzaktan oyundaki eve benzediğini belirtiyor.

Oyuncular, Jason'ın evini ilk fragmanda karakter çatıyı tamir ederken görmüştü. Oyundaki hikâyeye göre Jason, ev sahibi Brian Heder'ın ufak işlerini yaptığı için burada kira ödemeden oturuyor.