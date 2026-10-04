GTA 6'nın korsan kopyasını oynamak isteyenler için kötü haber geldi. Rockstar'ın yeni oyunu, korsan kopya ile oynanamayacak.

GTA VI'nın korsan kopyasını oynamayı hayal edenler için yeni bir engel ortaya çıktı. Son raporlara göre oyun, çıktığı gün en güncel konsol yazılım sürümünü gerektirecek.

PS5 JAILBREAK'İ BOZULDU

PS5 ve PS5 Pro'nun jailbreak edilmiş olması, korsan oyun dünyasında büyük ses getirmişti. Ancak Sony'nin 14.10.00.00 konsol yazılımına güncellemesi, jailbreak için kullanılan tekniği geçici olarak bozdu.

14.1 ÖNCESİ SÜRÜMLERDE OYNANAMAYACAK

Rockstar, GTA 6'yı yalnızca 14.10.00.00 konsol yazılımı veya daha yeni bir sürümle oynanabilir hale getirdi. Yani 14.1 öncesi sürümlerde oyun çalışmayacak. GTA 6'yı korsan olarak oynamak isteyenlerin konsolunu güncellemesi gerekecek.

RELAPSE AÇIĞI SES GETİRMİŞTİ

PS5 jailbreak'i için geliştirilen Relapse açığı, diğer alternatiflerin aksine 13.60 konsol güncellemesinde çalışmasıyla dikkat çekmişti. Hackerlar, tarayıcı açığını kullanarak çekirdek (kernel) düzeyinde erişim sağlamıştı. Bu sayede kullanıcı yapımı uygulamalar ve bazı oyun yedekleri çalıştırılabildi, ancak uyumluluk sorunları yaşanıyordu.

SONY GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ YAPTI

16 Eylül'de yayınlanan 14.00 sürümü, Relapse için ilk sorun yaratan sistem yazılımı oldu. Sony, 1 Ekim'de daha fazla güvenlik düzeltmesi içeren 14.10 güncellemesini yayınladı. Şirket, belirli bir açığı ya da PS5 jailbreak yöntemini hedeflediğini açıkça belirtmedi.

HACKERLAR NE ZAMAN AŞAR?

Rockstar Games'in korsanlıkla ilgili son gelişmelere yorum yapması beklenmiyor. Ancak veri madenciliğiyle ortaya çıkan bu bilginin zamanlaması bazı takipçiler tarafından dikkat çekici bulundu. PSN'in bazı özellikleri güncel aygıt yazılımı gerektirse de, tek oyunculu oyunlar genellikle her zaman en güncel sürümü zorunlu kılmıyor.

GTA 6'nın 19 Kasım'da çıkacak olması, hayranları geliştiricilerin önlemler aldığı yönünde düşünmeye itti. Oyunun PS5 ve Xbox sürümleri yalnızca dijital olarak sunulacak. Bu da stüdyonun işine geliyor.

Yayıncılar genellikle disk basımına piyasaya çıkıştan en az bir ay önce başlıyor. Fiziksel medya eski aygıt yazılımlarıyla çalışabilirken, dijital sürümler PS Store ve Xbox Store üzerinden kolayca güncellenebiliyor.

Hackerlar önlemlerin üstesinden gelmek için Sony'nin güvenlik ekibini alt etmeye çalışacak. Ancak 14.1 sürümünün korumasını aşmak için yeni yöntemler geliştirilene kadar, oyunu oynamanın tek yolu konsol üreticisinden en güncel sistem yazılımına resmi olarak yükseltmek olacak.