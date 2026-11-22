Rockstar Games'in Grand Theft Auto 6 oyunu, ön sipariş ve ilk gün satışlarında toplam 3,79 milyar dolar gelir elde etti. Söz konusu rakam bir tahmine değil, Rockstar Games ve yayıncı Take-Two Interactive'in cuma günü yaptığı açıklamaya dayanıyor.

Açıklamada, oyunun ön satış döneminde 32,5 milyon adet sattığı belirtildi. Take-Two, bu satış adedinin tüm platformlar için yeni bir rekor olduğunu bildirdi.

GELİŞTİRME MALİYETİ 1,5 MİLYAR DOLAR OLARAK BİLDİRİLİYOR

GTA 6'nın ön sipariş ve ilk gün satışlarından elde ettiği toplam gelir, Avengers: Endgame filminin kaynakta 2,9 milyar dolar olarak aktarılan gişe hasılatını da aştı. Oyunun on yılı aşan geliştirme sürecinde 1,5 milyar dolara mal olduğu bildiriliyor.

Take-Two, GTA 6'nın eğlence sektöründe yeni bir rekora imza attığını da açıkladı. DonanımHaber'in haberine göre oyun, Metacritic ve OpenCritic'te ortalama 99 puana ulaştı.

STANDART SÜRÜM 4 BİN TL

Ön siparişleri 25 Haziran'da açılan GTA 6, perşembe günü PlayStation ve Xbox Series X/S'te oyunculara sunuldu. Oyun, Xbox'ın Bulut Oyun hizmeti üzerinden Xbox One'da da oynanabiliyor.

Standart sürüm 4 bin TL, Ultimate sürümü ise 5 bin TL'den satılıyor. Ana hikâyesi yaklaşık 80 saatlik oynanış sunan oyun, Jason ve Lucia'nın Leonida şehrindeki suç hayatında geçen yolculuğunu konu alıyor.