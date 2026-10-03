Geçen sezon Manchester City'den ayrılan teknik direktör Pep Guardiola eski kulübüne destek vermek için harekete geçti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Guardiola'nın Manchester City'nin 14 Ekim'de Paris Saint-Germain ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçını tribünden izleyeceği bildirildi. Mirror'ın aktardığına göre; İspanyol teknik adam, kulübün üst düzey yöneticilerine bu süreçte yanında olmak istediğini iletti.

"KENDİ İNSANLARIMLA BİRLİKTE OLMAK İSTİYORUM"

Guardiola'nın, "kendi insanlarıyla birlikte olmak istediğini" söylediği kaydedildi. Bu açıklama, Manchester City'nin Premier Lig'in finansal kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla bağımsız bir komisyon tarafından suçlu bulunmasının ardından geldi. City yönetimi, bu kararın ardından itirazda bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini duyurdu.

ESKİ KULÜBÜNE DESTEK

Pep Guardiola, hafta içinde yaptığı açıklamada eski kulübüne açık destek vermişti. İspanyol çalıştırıcı, Manchester City camiasının birlik içinde olması gerektiğini vurgulayarak taraftarlara ve kulübe moral mesajı gönderdi.

ETİHAD'A İLK DÖNÜŞ

Guardiola'nın PSG maçını izlemesi halinde, bu ziyaret Mayısta Manchester City'den ayrılmasının ardından Etihad Stadyumu'na yapacağı ilk dönüş olacak. İspanyol teknik adam, City'de 10 yıl boyunca görev yapmış ve bu süre içinde 20 kupa kazanmıştı.

Manchester City'de Guardiola'nın ayrılığından sonra teknik direktörlük koltuğuna Enzo Maresca getirilmişti. Maresca, kulüple üç yıllık sözleşme imzaladı.