Haaland, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid'e karşı forma giymedi ve yedek kulübesinde bile yer almadı. İlk maçta attığı iki gole rağmen rövanşta oynamaması, futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. City, ilk maçı 3-2 kaybetmişti ve rövanşta 2-1 yenilerek toplamda 6-3’lük skorla elendi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Guardiola, Haaland’ın durumunun maç öncesinde belirsiz olduğunu, ancak oyuncunun kendini hazır hissetmediğini söyledi. “Dün antrenmanda denedi, ama yürürken, özellikle merdivenlerden çıkarken rahatsızlık hissediyordu” diyen Guardiola, yıldız golcünün, "Hazır değilim, kendimi iyi hissetmiyorum" sözleriyle maça çıkmamaya karar verdiğini belirtti.

Manchester City için sıkıntılar yalnızca Haaland ile sınırlı değil. Hafta sonu Liverpool ile oynanacak Premier Lig mücadelesi öncesinde John Stones’un da sakatlığı nedeniyle forma giyememe ihtimali bulunuyor. İngiliz savunmacı, Real Madrid karşısında maçın henüz 8. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Guardiola’nın kadrosundaki eksikler sadece Haaland ve Stones ile bitmiyor. Orta sahanın kilit ismi Rodri, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Ayrıca, Manuel Akanji’nin kasık sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Manchester City'nin bir diğer önemli ismi Oscar Bobb da sezon başında yaşadığı bacak kırığı nedeniyle hala sahalara dönemedi. Tüm bu sakatlıklar, Guardiola’nın Premier Lig’de lider Liverpool karşısında nasıl bir kadro sahaya süreceği konusunda büyük soru işaretleri yaratıyor.