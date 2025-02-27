Manchester City, bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldı. Pep Guardiola’nın ekibi, Şampiyonlar Ligi’nden elendi ve Premier Lig’de şampiyonluk şansını yitirdi. Bu düşüş, birçok kişi tarafından geçtiğimiz aylarda Atlético Madrid’e transfer olan Julián Álvarez’in ayrılığına bağlanıyor. Arjantinli forvet, İspanya’da harika bir performans sergilerken, City taraftarları onun yokluğunu fazlasıyla hissetti.

YENİ BİR ARJANTİNLİ YILDIZ

Manchester City, Álvarez’in boşluğunu doldurmak için Ocak ayında transfer ettiği Claudio Echeverri’yi takıma kattığını duyurdu. 19 yaşındaki Arjantinli futbolcu, aslında sezon sonuna kadar River Plate’te kalması planlanan bir oyuncuydu. Ancak City, sezonu kurtarmak adına onu şimdiden İngiltere’ye getirme kararı aldı.

Claudio Echeverri, Arjantin futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. 2023’te düzenlenen Güney Amerika U20 Şampiyonası’nda Arjantin’in kaptanı olarak dikkatleri üzerine çekti. Turnuvada takımını finale taşıyan Echeverri, 6 golle ikinci en skorer oyuncu oldu.

19 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN 48 MAÇA ÇIKTI

Genç yıldız, 19 yaşında olmasına rağmen River Plate formasıyla 48 maça çıktı. Avrupa’nın birçok dev kulübü onu transfer etmek istese de Manchester City, 18,5 milyon euro karşılığında oyuncuyu kadrosuna kattı ve 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalattı.

Manchester City’nin yeni transferi, kulübün resmi açıklamasında büyük heyecan duyduğunu belirtti. “Manchester’a geldiğim için çok mutluyum ve artık kendimi Manchester City oyuncusu olarak adlandırabilirim. Futbol benim hayatım ve hayalim Avrupa’nın en iyi takımlarından birinde oynamaktı. Bugün bu hayale bir adım daha yaklaştım” dedi.

Echeverri, ayrıca City’nin sadece kupalar kazanmadığını, aynı zamanda harika bir futbol oynadığını vurguladı. “Bu takımın bir parçası olmak beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Hedefim, teknik direktör ve ekibine bu takımda yer almayı hak ettiğimi göstermek” ifadelerini kullandı.