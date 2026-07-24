2026 Dünya Kupası’na katılamayan ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İtalya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü belli oluyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, İtalya Milli Takımı, ilerleyen günlerde Pirlo'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini açıklayacak.

Bir dönem Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo’ya 1.5 milyon euro maaşla 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme teklif edildiği öne sürüldü. İtalyanlar uzun süre Pep Guardiola'yı ikna etmeye çalışmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi United FC'yi çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, burada çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 2.50 maç başı puan ortalaması yakaladı.