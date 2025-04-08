Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester derbisinde Phil Foden’a yönelik edilen çirkin tezahüratlar nedeniyle Manchester United taraftarlarını sert sözlerle eleştirdi.

Old Trafford’da oynanan ve 0-0 sona eren Premier League derbisinde, futbol sahasından çok tribünlerde yaşananlar konuşuldu. Maç sırasında bazı Manchester United taraftarlarının, “Annen şişman bir s...” şeklindeki tezahüratlarla Foden’ı hedef alması büyük tepki çekti. İngiltere'de haftaya damga vuran olay tüm gazete manşetlerine taşındı."

Guardiola maç sonu yaptığı açıklamada, bu sözleri sarf eden kişiler için “Bunlar Manchester United’ı değil, insanları temsil ediyor. Bu davranış tamamen sınıf eksikliği ve ahlaksızlık örneği. Böyle bir şeyden utanmalılar” ifadelerini kullandı.

'BU NASIL BİR ZİHİN YAPISI!'

Basın toplantısında konuşan Guardiola, futbolcuların ve antrenörlerin her an toplum önünde olduğunu ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı:

“Dünyanın her yerinde göz önündeyiz; menajerler, başkanlar, futbolcular… Ama özellikle futbolcular. Phil’in annesini hedef almak... Bu nasıl bir zihin yapısıdır? Gerçekten anlamıyorum.”

'FODEN BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI'

Geçen sezonun PFA Yılın Oyuncusu seçilen Foden, bu sezon beklentilerin altında kaldı. 24 yaşındaki yıldız oyuncu, derbi mücadelesinde de etkisizdi ve en net pozisyonlardan birini kaçırdıktan sonra 60. dakikada oyundan alındı.

Bu sezon Premier League’de yalnızca 7 gol ve 2 asistle oynayan Foden, geçen yılki performansının oldukça gerisinde.

'KALİTESİNDEN ŞÜPHEM YOK'

Guardiola, Foden’ın performansına dair şu sözleri ekledi:

“Takım olarak geçen sezonki seviyemizi yakalayamayınca, doğal olarak bireysel performanslar da etkileniyor. Foden’ın kalitesinden şüphem yok ama şu an genel olarak o standardı tutturamıyoruz.”

Phil Foden’a yönelik bu çirkin tezahüratlar sonrası futbol dünyasında büyük tepki oluşurken, Manchester United yönetiminin olayla ilgili nasıl bir tavır alacağı merak konusu.