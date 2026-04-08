ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken akaryakıt ve gübre başta olmak üzere birçok emtiada fiyatlar tavan yaptı. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasyıla birlikte arz sorunu da gündeme gelmişken, ABD, İran’daki petrokimya tesislerini vurdu. Tesisler arasında Gübretaş’ın ortağı olduğu Razi Petrokimya da yer alıyor.

SÖZCÜ, saldırının detaylarını ülke gündemine taşırken CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemi ile verilen soru önergesinde Türkiye’deki gübre ve enerji arzına dair yaşanan endişelerin giderilmesi talep edildi.

Çiftçiye destek var mı?

Mevcut jeopolitik gelişmelerin Razi Petrokimya tesisleri için ek riskler doğurduğunu belirten Ersever, “Bu bağlamda Razi Petrokimya tesisinden Türkiye’ye sağlanan gübre ve ara ürün tedarik miktarı son üç yıl itibarıyla ne kadardır? İsrail-İran savaşı nedeniyle söz konusu tesisten Türkiye’ye yönelik tedarikte azalma veya kesinti yaşanmış mıdır? Yaşandıysa miktarı nedir? Gübre fiyatlarında son üç ayda meydana gelen artış oranı nedir? Gübre, mazot ve enerji maliyetlerindeki artışın 2026 üretim sezonunda tarımsal üretim maliyetlerine etkisi ürün bazında yüzde kaç olarak öngörülmektedir? Bu maliyet artışlarının, çiftçilerin ekim alanları ve üretim miktarları üzerindeki etkisine ilişkin Bakanlığınızın bir öngörüsü var mıdır? Artan maliyetlerin üretimi azaltmasını önlemek amacıyla çiftçilere yönelik ek gübre, mazot veya enerji desteği verilmesi planlanmakta mıdır? Planlanıyorsa tutarı nedir” sorularını yöneltti.

Cari dengeye etkisi ne olacak?

Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de bir soru önergesi verdi. Ersever bakana, “Savaşın Türkiye’nin 2026 yılı cari işlemler dengesine etkisi ne olacaktır? Savaşın etkilerini sınırlamak amacıyla hükümet tarafından alınan ekonomik önlemler nelerdir? Bu önlemlerin bütçeye maliyeti ne kadardır? Enerji fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak amacıyla uygulanan vergi/teşvik düzenlemelerinin toplam maliyeti ne kadardır” sorularını yöneltti.