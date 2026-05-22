Altın cuma haftanın son işlem gününde aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Güçlü dolar ve yükselen petrol fiyatlarının ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri kayıpları devam ettirdi. Ons altın yeni günde sabah seansında 07.56'da 4 bin 528 dolarda bulunuyor. Gram altın, ons altında görülen satıcılı seyir ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyrin etkisiyle kısmi yükselişler yaşıyor. Gram altın bugün sabah seansında 07.56'da 6 bin 556 lirada bulunuyor. Dolar endeksi yeni kısmi yükseliş yaşıyor. Bugün sabah seansında 07.56'da 99,21 puanda bulunuyor. Marex analisti Edward Meir altındaki düşüşün sebebini açıklayarak, “Altını aşağı çeken temel unsur güçlü dolar oldu. Güçlü dolar da dünya genelinde yüksek seyreden faiz oranlarından destek buluyor” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yürütülen görüşmelerde “olumlu bazı işaretler” bulunduğunu ancak Tahran’ın uranyum stokları ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün anlaşmazlık konusu olmaya devam ettiğini söyledi. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

