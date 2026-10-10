Özgüvenli, başarılı ve hırslı kadınlar bazı erkeklerde güvensizlik duygusunu tetikleyebiliyor. YourTango'da yayımlanan bir makaleye göre, kendilerini güçlü kadınların yanında yetersiz hisseden erkekler, üstünlük kurmak ve karşılarındaki kadının özgüvenini zedelemek amacıyla küçümseyici ifadeler kullanabiliyor.

Bu sözler kimi zaman kadının başarılarını önemsizleştirmeyi, kimi zaman da duygularını sorgulatarak davranışlarını kontrol etmeyi hedefliyor. Makalede, bu tutumların altında kişisel güvensizlikler ve kontrolü kaybetme korkusunun yatabileceği belirtiliyor.

1. “Abartıyorsun.”

Bir kadının dile getirdiği rahatsızlığı bu sözle karşılamak, asıl sorunun geri planda kalmasına neden olabilir. Tartışmanın odağı, yaşanan olaydan uzaklaşıp kadının verdiği tepkiye kayar. Böylece karşı taraf, kendi davranışlarını sorgulamak yerine kadını aşırı hassas olmakla suçlayabilir.

2. “Sakin ol.”

Gergin bir konuşma sırasında söylenen bu ifade, her zaman ortamı yatıştırmaz. Aksine, kadının duygularının dikkate alınmadığını hissetmesine yol açabilir. Erkek kendisini soğukkanlı ve mantıklı gösterirken kadının kontrolünü kaybettiği algısını oluşturabilir.

3. “Çok hırslısın.”

Hedefleri olan ve başarıya ulaşmak için çabalayan kadınlar, kimi zaman hırsları nedeniyle eleştiriliyor. Makalenin yazarı, kendi yaşamından verdiği örnekte, başarı odaklı tutumunun bir erkek tarafından aşırı bulunduğunu anlatıyor. Bazı erkeklerin, güçlü kadınları partner olarak görmek yerine kendi özgüvenlerini tehdit eden rakipler gibi değerlendirebildiğine dikkat çekiyor.

4. “Sadece şanslısın.”

Bir kadının elde ettiği başarıyı şansa bağlamak, onun emeğini, bilgisini ve yeteneklerini görmezden gelmenin bir yolu olabilir. YourTango'daki değerlendirmeye göre, bu yaklaşım bazı erkeklerin kendi yetersizlik duygularını gizlemesine ve kadının başarısını kabul etmekten kaçınmasına hizmet edebilir.

5. “Sadece doğruyu söylüyorum.”

Kırıcı bir sözün ardından kullanılan bu ifade, hakaretleri dürüstlük kisvesi altında savunmak için tercih edilebilir. Oysa doğruyu söylemek, karşıdaki kişiyi aşağılamayı gerektirmez. Makalede, empatiyle desteklenmeyen bir dürüstlük anlayışının kolaylıkla düşmanca bir tutuma dönüşebileceği vurgulanıyor.

6. “Beni korkutuyorsun.”

Bir kadının kendinden emin ve kararlı olması, bazı erkekler tarafından tehdit olarak algılanabiliyor. Bu söz, kadının güçlü yanlarını bir kusur gibi göstermenin ve onu daha az iddialı olmaya yönlendirmenin aracı haline gelebilir. Böylece erkeğin kendi güvensizliğinin sorumluluğu kadına yüklenebilir.

7. “Sen diğer kadınlara benzemiyorsun.”

İlk duyulduğunda iltifat gibi görünen bu söz, her zaman masum bir anlam taşımayabilir. Makaleye göre, kadınları birbirleriyle kıyaslamak ve belirli bir davranış kalıbını ideal olarak sunmak için de kullanılabilir. Bu yaklaşım, kadının kabul görmek için kendisini diğer kadınlardan farklı ya da üstün kanıtlama baskısı hissetmesine neden olabilir.

8. “İzin ver, açıklayayım.”

Bir kadın konuya hâkim olduğunu göstermesine rağmen kendisine en temel bilgilerin anlatılması, küçümseyici bir tutuma dönüşebilir. Makalede bu davranış, İngilizcede “mansplaining” olarak bilinen kavramla ilişkilendiriliyor. Kavram, bir erkeğin bir konuyu kadının bilgi ve deneyimini yeterince dikkate almadan, üstten bir tavırla açıklamasını ifade ediyor.

9. “Böyle davranmaya devam edersen hiçbir erkek seni istemez.”

Bu ifade, bir kadını davranışları nedeniyle utandırmak ve kararlarını başkalarının beklentilerine göre şekillendirmeye zorlamak amacıyla kullanılabilir. Kadının gelecekte yalnız kalacağı yönündeki ima, erkeklerin onayını bir ölçüt haline getirerek onun özgüvenini zedeleyebilir.

10. “Daha sık gülümsemelisin.”

Kadınlardan sürekli güler yüzlü ve ulaşılabilir olmalarının beklenmesi, günlük hayatta karşılaşılan davranışlardan biri. Makalenin yazarı, tanımadığı erkeklerin kendisinden gülümsemesini istemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Bu tür yorumların, kadınların ruh halleri ne olursa olsun çevrelerine karşı neşeli görünmeleri gerektiği beklentisini yansıtabileceğini belirtiyor.