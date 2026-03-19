CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinin 99’uncusu İmamoğlu’nun tutukluluğunun birinci yılı nedeniyle İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de yapıldı.

SİSTEME GİRİN VE GÖRÜN

Konuşmasında dış destek arayışında olmadıklarını belirten Özel, “Biz gücümüzü okyanusun ötesinden veya Trump’tan değil; bu meydanın mücadele azminden ve Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’ten alıyoruz” dedi. CHP lideri Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin iddialarını yine dile getirdi. Gürlek’e seslenen Özel, “Dün açıkladığım Avcılar Ispartakule Bizimevler projesinde 2024’ün 7’nci ayında emlak bildirimi yapmışsın, bizzat emlak vergisini yatırmışsın. Mesa İstanbul Evleri’nde ilki üç milyon, her ay iki milyon taksit ödediğin ödeme çizelgesini, Mesa’nın resmi evrakı olarak basınla paylaşıyorum. Buradan açıkça Erdoğan’a sesleniyorum. Açıkladığım ID numaralarını sisteme girin ve ona ait olmadığını gösterin. E-Devlet’te bütün taşınmazları dökün. Mal beyanını Türk Lirası, döviz, altın cinsinden açıklayın. İki aydır elindeki taşınmazları satanın karşılığında aldığı paraları bu milletin bilmeye hakkı var”diye konuştu.

PEŞİNİZİ BIRAKMAYACAĞIZ

Özel şöyle devam etti: “Bir darbeye kalkışacaksınız. Alıp bu insanları iftiraya zorlayacaksınız. İftira atarsan ‘Çıkar, çocuğa kavuşursun’ diyeceksiniz, ondan sonra da hiç çekinmeden pişkin pişkin oturup orada duracaksınız. Bu millet tüyü bitmemiş yetimin hakkını size yedirmez. Yedirmeyeceğiz, peşinizi bırakmayacağız. Bir yanda cep dolduranlar, bir yanda ekmek kavgası verenler. Bir tarafta kumpas kuranlar, bir tarafta meydanlarda tarih yazanlar, zindanlarda tarih yazanlar.”

ÖĞRENCILER, BEYAZIT’TAN SARAÇHANE’YE YÜRÜDÜ

19 Mart operasyonunun birinci yıl dönümünde üniversite öğrencileri Beyazıt’ta toplandı, geçen yıl barikatın aşıldığı yerden geçerek Saraçhane’ye yürüdü. Meydanda yapılan açıklamada üniversitelere ve belediyelere yönelik kayyum politikaları ile muhalefete yönelik baskıların son bulması istendi, “Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılsın! KYK burslarına enflasyon oranında zam yapılsın! Tüm krediler bursa dönüştürülsün ve ihtiyacı olan her öğrenciye burs verilsin! Çocuk işçilik yasaklansın! Genç işçiliği güvenceli hale getirilsin! NATO’dan çıkılsın! Bütçe savaşa değil eğitime harcansın!” talepleri sıralandı.

İMAMOĞLU, YOL ARKADAŞLARINA BÖYLE ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

Ekrem İmamoğlu, Saraçhane eylemlerinin yıl dönümünde “Yılmıyorum, korkmuyorum, bir adım geri atmıyorum” diye meydan okudu. İBB davasının 7’nci duruşmasında ise üç dakika söz aldı.

TUTUKSUZ yargılama talebinde bulundu. Mahkeme heyetine, “Bayramda insanları serbest bırakır, eve gönderirseniz o zaman tarih değişir. Bunu size emanet ediyorum” çağrısıyla seslendi.