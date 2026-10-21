Maça giriş harikaydı. Oyun üstünlüğü hemen Fenerbahçe’ye geçmişti. Oğuz’un golü nefisti. Durmuyordu Fenerbahçe. İkinci gol için sahneye bu defa Greenwood çıkmıştı. 11 dakikada gelen 2 gol ile şov başlamıştı. ‘O da ne?’ derler ya, işte Fenerbahçe öyle iyi gidiyordu. Ancak Guendouzi topu rakibe ikram edince Provod, Slavia Prag’a moral getiren golü attı. Eğer bu hata olmasaydı Fenerbahçe maçı daha ilk devre kesin bitirirdi. Belki de Aston Villa bozgununu unutturacak bir yere gidecekti maç. Kaleciden gelen pasta ezbere oynamak Guendouzi gibi çok önemli karşılaşmalar oynamış bir isme hiç yakışmadı. Sakatlanan Ake’nin yerine giren Oppong fena değildi. Kante resmen orta sahanın yükünü tek başına taşımaya devam ediyor. Attığı gol dışında Greenwood, 10 numara bölgesinde çoğu zaman kayboldu. Direnç ve teknik kabiliyeti daha yüksek rakipler karşısında Greenwood orta alanda çok iş yapmaz. İsmail Kartal, Oğuz’u oyundan alırken herhalde derbiyi düşündü. Ağrısı olduysa bilemem ama Oğuz bu maçta çıkmazdı. Fenerbahçe çok kolay kazanacağı maçta son bölümlerde strese girdi. Dün akşamın kötü ismi Guendouzi niye 90 dakika oyunda kaldı, anlamadım. Kerem yine iyi performans sergileyemedi. Bu maçı berabere bitirmek inanın büyük yetenek ister! Rakibin kadrosu vasat ama oyun disiplini ile bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Kacor beraberlik golünü atarken, Kadıköy yıkılmıştı.