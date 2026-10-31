Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, içinde bulundukları duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Guendouzi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Ne söylenir bilmiyorum. Şu an yaşadığımız durum, çok zor bir durum. Yediğimiz ilk gole kadar iyi bir maç ortaya koyduk. Yarattığımız şansları değerlendirmeliydik."

"İkinci golü atabilseydik maçın kilidini çözmüş olurduk. Maçı bitirebilirdik. Onlar gol attıktan sonra işler zor noktaya geldi. Zor bir durumdayız. Bu durumdan çıkmak için daha iyisini yapmak zorundayız."