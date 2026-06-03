Burdur Valiliği tarafından düzenlenen programda Karakent köyü Lisinia Doğa Proje alanında bulunan, Burdur Gölü manzaralı gül bahçesinde katılımcılar mis kokular eşliğinde gül topladı.

Daha sonra Karakent Köyü'nde Doğa Okulu etkinlikleri gerçekleştirildi. Burada kurulan atölyelerde öğrenciler yaptıkları eserleri sergiledi.

Katılımcılar programın sonunda Gül-Lavanta Tanıtım Merkezi'nde koku uzmanları Sefa Ertaş ve Esma Özkan'dan parfüm yapımı hakkında bilgi alarak kendi parfümlerini yaptı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gülün Türkiye'nin en güzel değerlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Isparta ve Burdur'un gül açısından zengin olduğunu belirten Bilgihan, "Şehrimizin bu değerini paylaşmak adına bizler de gül hasadını hep birlikte yapıyoruz. Gül hasadını yaparken de bunun büyük bir nimet olduğunu fark ederek, çiftçimiz için, kültürümüz için büyük bir değer olduğunu bilerek yapıyoruz. Herkesi bu güzel değeri paylaşmaya davet ediyoruz. Herkesi Burdur'un güllerine bekliyoruz" dedi.