Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, tedavi sürecinde yaşadığı son gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Onat, böbrek yollarında büyüyen tümörler nedeniyle yeni bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Daha önce kemoterapi sürecinde saçlarını kestirdiğini duyuran 72 yaşındaki oyuncu, son paylaşımında hastanede olduğunu ve tedavisine devam edildiğini belirtti.

“BÖBREK YOLLARINDAN BİR AMELİYAT OLDUM”

Gül Onat, sosyal medya paylaşımında bir süredir kendisiyle ilgili bilgi vermediğini belirterek geçirdiği operasyon hakkında bilgi verdi.

Oyuncu, böbrek yollarındaki tümörlerin büyümesi nedeniyle doktorların daha önce stent taktığını belirterek şöyle konuştu:

“Epeydir sizlere kendimle ilgili bir bilgi vermedim. Dün yine böbrek yollarından bir ameliyat oldum. Çünkü böbrek yollarında tümörler büyüdüğü için doktor stent takmıştı.”

Onat ayrıca nefrostominin çıkarılması için de işlem yapılacağını ve hastanede tomografi çekildiğini söyledi.

“KUYRUĞU DİK TUTUYORUM”

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen moralini korumaya çalışan Gül Onat, takipçilerine de mesaj gönderdi.

“Kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından” diyen oyuncu, yaşadığı süreci mümkün olduğunca keyifli geçirmeye çalıştığını ifade etti.

Onat sözlerini, “Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin, çok dikkat edin” diyerek tamamladı.