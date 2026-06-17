"Çok iyi olmadığım için herkesin ismini saymak isterdim ama... Ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalıkla... Onun için konuşmamı fazla uzatamayacağım, beni affedersiniz değil mi?"

Salondan uzun süre alkış alan sanatçı, konuşmasını kısa tutarak sahneden ayrıldı.