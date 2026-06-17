Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden oyuncu Gül Onat, 13. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri'nde aldığı onur ödülü sırasında sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hastalığı nedeniyle konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldığını ifade eden 72 yaşındaki sanatçı, yaşadığı zorlu süreci ilk kez bu kadar açık sözlerle anlattı.
GÜL ONAT PANKREAS KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR
Sağlık sorunları nedeniyle konuşmakta güçlük çektiğini dile getiren Onat, kendisini yalnız bırakmayan sanat camiasına ve sevenlerine teşekkür etti. Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan oyuncu, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:
"Çok iyi olmadığım için herkesin ismini saymak isterdim ama... Ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalıkla... Onun için konuşmamı fazla uzatamayacağım, beni affedersiniz değil mi?"
Salondan uzun süre alkış alan sanatçı, konuşmasını kısa tutarak sahneden ayrıldı.
TEDAVİ SÜRECİNİ AN BE AN PAYLAŞMIŞTI
Gül Onat, geçtiğimiz mayıs ayında tedavi gördüğü hastaneden paylaştığı videoyla da sağlık durumuna ilişkin bilgi vermişti. Tedavi sürecinde zorlu günler geçirdiğini belirten oyuncu, bir hafta içerisinde üç kez operasyon geçirdiğini açıklamıştı.
Günün Trend Haberleri
Takipçilerinden dua isteyen Onat'ın son açıklamaları, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük yankı uyandırdı. Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı samimi paylaşım, ödül törenine damga vuran anlardan biri oldu.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.