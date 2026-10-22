1980 yılından bu yana doğanın gizli hazinelerine ışık tutan geleneksel sembolik seçimde sürpriz bir karar alındı. Eski Almanya Başbakanı Helmut Schmidt’in eşi biyolog Loki Schmidt tarafından başlatılan farkındalık hamlesi kapsamında, 2027 yılının çiçeği resmen ilan edildi. Yüksek boyu ve dikkat çekici renkleriyle tanınan sarı çayır sedefotu, önümüzdeki dönemin en özel simgesi seçildi. Ancak bu büyüleyici bitkinin listede zirveye yerleşmesinin arkasında sadece güzelliği değil, hayati bir ekolojik mesaj yatıyor.

ŞİDDETLİ SULARA MEYDAN OKUYAN MUCİZE BİTKİ

Düğünçiçeği ailesinin en dirençli üyelerinden biri olan sarı çayır sedefotu (Thalictrum flavum), uygun koşullar altında 1,5 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor. Haziran ayından ağustos ayına kadar açan ve yüzlerce küçük çiçeğin bir araya gelmesiyle devasa sarımsı-beyaz salkımlara dönüşen bu tür, en sert taşkın sularıyla bile sorunsuz şekilde başa çıkabiliyor.

Su baskınlarına ve çetin hava koşullarına kusursuz uyum sağlayan bu yabani güzellik; nehirlerin düzleştirilmesi, taşkın yataklarının kurutulması ve kontrolsüz yapılaşma nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Şu anda Almanya'nın Kırmızı Listesi'nde ön uyarı kategorisinde yer alan bitki, doğal ekosistemlerin çığlığı olarak öne çıkıyor.

"TEHLİKE ALTINDAKİ BİR EKOSİSTEMİ TEMSİL EDİYOR"

Sarı çayır sedefotunun seçilme gerekçesini açıklayan proje yöneticisi André Palm, "Sarı çayır otu, doğa ve iklim koruması adına her zamankinden daha acil olarak korumamız gereken tehlike altındaki bir ekosistemi temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Nehirlerin ve sulak alanların doğal dengesine kavuşması gerektiğine vurgu yapan Palm, "Taşkın ovalarında, Orta Avrupa türlerinin yaklaşık üçte biri çok küçük bir alanda yaşıyor" diyerek canlı çeşitliliğinin korunmasına dikkat çekti.

Loki Schmidt Vakfı yetkilileri de bu özel seçimle birlikte; suyun arazide depolanması, yeraltı su kaynaklarının yenilenmesi ve şiddetli yağışlar ile sel felaketlerinin yıkıcı etkilerinin azaltılması için doğal yaşam alanlarının acilen koruma altına alınması çağrısında bulundu. Geçtiğimiz dönemde tarla delphiniumunun öne çıkarıldığı "Yılın Çiçeği" kampanyası, 2027 boyunca sarı çayır sedefotu üzerinden nesli tehlikedeki habitatlara farkındalık oluşturmaya devam edecek.