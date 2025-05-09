İBB operasyonu kapsamında tutuklanan iş insanı Mehmet İlhan Gülay, 24 saat içinde üç kez ifade vererek gündeme damgasını vurdu. Son ifadesinde AKP’li isimleri geri çeken Gülay, İBB’yi suçladı ve serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada 6 Mayıs’ta tutuklanan Gülaylar Altın, Nişantaşı City’s ve Meydan AVM gibi birçok prestijli markanın sahibi Mehmet İlhan Gülay, 24 saat içinde üçüncü kez savcılık karşısına çıktı. Gülay’ın ifadelerindeki çarpıcı değişiklikler kamuoyunda dikkat çekti.

AKP’li İsimler Uçtu, Gökçe Eklendi

Gülay’ın Ataşehir’deki bir imar alanına ilişkin ilk ifadesinde, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti İBB Grup Başkanvekili Adnan Zeki Bostan ve Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit’in isimleri açıkça yer aldı. Ancak üçüncü ve son ifadesinde bu isimlerin hiçbirine yer verilmedi.

İlk ifadesinde geçen bölüm şu şekildeydi:

“Yine emsal artışına izin veren komisyon kararında başkan olarak ismi bulunan Adnan Zeki Bostan şu an AK Parti İBB Grup Başkanvekili; Mehmet Yiğit, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısıdır. Bu şahısların Ekrem İmamoğlu suç örgütü ile bir arada olmaları mümkün değildir.”

Aynı şekilde, Tevfik Göksu’ya ilişkin ifadeler de son beyanatta yer almadı:

“O dönemki grup başkanvekili olan Tevfik Göksu’nun ricası üzerine söz konusu parsel ve kendi arazimiz içerisinde bir cami inşaatı yapmayı anlaşmaya koyduk. Bu husus plan notuna da eklenmiştir.”

Ancak bu kez ifadesine dikkat çeken yeni bir isim dahil edildi: Buğra Gökçe.

Gülay, Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini ve İmamoğlu’nun kendisini Yakup Öner, Yavuz Erkut ve Buğra Gökçe’ye yönlendirdiğini şu sözlerle aktardı:

“İBB Başkanlık binasına kendisine hayırlı olsun ziyaretine abim ile birlikte gittik. Görüşme esnasında arsa ile sıkıntılarımızı kendisine anlattık. O da ‘Bu süreci Yakup Öner, Yavuz Erkut ve Buğra Gökçe ile yürütüp neticeye bağlayın, onlar ne diyorsa kesin talimatımdır’ dedi.”

Ancak dikkat çeken detaylardan biri de şuydu: Gülay’ın bu görüşmeyi anlattığı tarihte Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapıyordu. Ayrıca bu görüşme iddiası, ilk iki ifadesinde yer almamıştı.

“İBB Beni Mağdur Etti” Dedi, Serbest Bırakıldı

Mehmet İlhan Gülay, son ifadesinde “İBB beni de mağdur etti” diyerek dikkat çekici bir savunma yaptı. Gülay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadede yer alan bir diğer bölüm ise mağduriyet iddiasını güçlendirir nitelikteydi:

“Tüm bu süreçte İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenileme Komisyonu, tüm bölge için yapılan imar plan çalışması esnasında 12.01.2023 tarihli kararı ile tüm E-5’e cephe komşu parsellere emsal 2.07 olarak verilirken, şirketimize ait olan taşınmazsa 1.00 olan emsal değerini 1.5 olarak değerlendirmiştir. Bu işlem ile hissedarı olduğum şirketimize veya doğrudan şahsıma herhangi bir haksız menfaat sağlanmadığı gibi, normal vatandaşlık haklarında bölge planında her yer 2,07 iken 1,5 emsal değeri belirlemek suretiyle ağır mağduriyete uğradığım da aşikârdır.”

İmar Planı AKP’li Oylarla Geçmişti

Gülay’ın avukatı Yaşar Yetiş’in ifadesine göre, söz konusu taşınmaz 2018 yılında AK Partili belediye döneminde alınmıştı. Avukat Yetiş, müvekkilinin lehine olduğu iddia edilen plan değişikliğinin aslında aleyhte sonuçlandığını savundu:

“Taşımamıza ilişkin işlemler 2018 yılında mevcut olan AK Partili belediye başkanlığı döneminde başlamış ve orada belirlendiği şekilde tamamlanmıştır. Hatta o kadar ki bu çalışmalar devam ederken rüşvete konu edilen plan değişikliği işlemi İBB Başkanlığı Meclisi’nde AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla ve hatta CHP’li üyelerin muhalefeti ile geçmiştir. Hatta geçen plan notunda rüşvet verenin lehine olması gereken uygulama tam tersi aleyhine olmuş; müvekkilin plan notunda emsallerine göre yararlandığı hak daha sınırlı olmuştur. Bu dahi rüşvet iddiasının doğru olmadığının ispatıdır.”

Sonuç: İfade Trafiği Soru İşaretleri Doğurdu

Mehmet İlhan Gülay’ın üç ayrı ifade süreci, ifadeler arasında yer alan isim değişiklikleri ve vurgulanan mağduriyetler, kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı. Soruşturmanın ilerleyen günlerinde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.